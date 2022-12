Potrebbe scatenare polemiche – le solite – la confessione di Malika Ayane sui figli rilasciata durante un’intervista a F, settimanale di Cairo Editore. La cantante si è messa a nudo facendo focus su un punto cruciale della sua vita, quello durante il quale è diventata mamma.

Oggi Malika Ayane è una cantautrice di successo e per questo tira le somme della sua carriera. Il dibattito sui figli è sempre aperto, e recentemente Virginia Raffaele ha riacceso i riflettori sulla relazione tra figli e spettacolo, scatenando (ovviamente) i commenti degli hater. Succederà lo stesso a Malika Ayane? La voce di Senza Fare Sul Serio e Come Foglie ha le idee chiare su come gestire la sua vita.

In primo luogo, è fieramente madre di Mia, oggi 17enne, che attualmente vive all’estero. Malika Ayane racconta che in più occasioni si è trovata bersaglio del severo giudizio di altre madri, proprio in funzione del suo lavoro: “Ma come fai quando vai in tour? A chi la lasci?”. Lei risponde:

“Mi sono sempre fatta un cu*o fotonico per non mancare mai da casa e, comunque, spesso finiva che al saggio di fine anno non c’ero io ma il padre. So di aver perso delle possibilità per seguirla, come so di aver avuto una buona carriera”.

Quelle domande, però, riuscivano a farla vacillare sul suo rapporto con se stessa, specialmente per il suo ruolo di madre. Tuttavia, oggi la cantautrice si dice “serena” perché Mia è ormai grande. Per questo motivo Malika Ayane conosce perfettamente i requisiti di un prossimo e possibile fidanzato:

“Deve essere già figlio munito. ‘Passare del tempo di qualità’, come dice la mia terapeuta: non chiedo altro a una relazione”.

Quindi Malika Ayane odia avere figli? No, certamente. La cantautrice, sostanzialmente, ha già dato e vedere che sua figlia Mia è cresciuta sana e responsabile la rende serena e orgogliosa, ormai lontana dalle critiche delle altre mamme che non concepiscono che un’artista possa continuare con il suo lavoro anche con qualche sacrificio.

