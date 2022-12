Come ben sappiamo, i bellissimi auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 sono un prodotto di altissimo livello, risultano, infatti, piccoli, leggeri, comodi e con un’ottima tecnologia di cancellazione del rumore, in grado di sopprimere rumori di fondo fino a 47dB. Queste cuffiette true wireless quest’oggi, giovedì 22 dicembre, sono disponibili al miglior prezzo mai registrato grazie all’incredibile offerta Amazon che le propone nel colore Argento Blu al prezzo di 158 euro, si tratta di uno sconto di circa 30 euro rispetto agli altri store online (sul listino ufficiale li troviamo infatti al costo di 199 euro). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce , offrendo 30 mesi di garanzia e, dato che al momento ve ne sono solamente 6 disponibili, occorre affrettarsi se siete intenti ad acquistarlo. Unico intoppo, se così vogliamo definirlo, è che sarà consegnato a casa dopo Natale. Era doveroso specificarlo.

HUAWEI FreeBuds Pro 2, Dual Speaker con True Sound, Pure Voice,... Due altoparlanti ultra udenti: Goditi l'udito con HUAWEI FreeBuds Pro...

EQ triplo adattivo: HUAWEI FreeBuds Pro 2 è intelligente fino al...

Le fantastiche Huawei FreeBuds Pro 2 presentano due altoparlanti ultra potenti per godervi a pieno il sound, la struttura e i dettagli che vanno da 14Hz a 48kHz, con alti cristallini e bassi impressionanti. Questi auricolari true wireless garantiscono costantemente una qualità audio ottimale, abbinando perfettamente l’audio al livello del volume in tempo reale, alla forma del condotto uditivo ed al modo in cui indossate gli auricolari. Le Huawei FreeBuds Pro 2 sono state sviluppate in collaborazione con Devialet, mettendo in risalto tutte le strutture ed i colori sonori di ogni brano musicale, con bassi potenti e una qualità audio cristallina, per riprodurre in dettaglio la sensazione e l’emozione della registrazione originale.

Le Huawei FreeBuds Pro 2 supportano il codec LDAC ad alta risoluzione e sono certificate HWA e Hi-Res Wireless per una trasmissione estremamente veloce fino a 990kbps e un suono hifi eccezionale che non perde nessun dettaglio. Grazie a un sensore di voce bot, a tre microfoni aggiuntivi ed all’esclusivo algoritmo di riduzione del rumore (DNN) di Huawei che ha imparato più di 600 milioni di campioni vocali sopprimono tutti i tipi di rumore, dalle metropolitane rumorose al frastuono del vento, le cuffiette tendono a non ostacolare mai conversazioni, musica e fruizione di film.

