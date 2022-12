Il lancio del nuovo gaming-phone Honor 80 GT è previsto in Cina il prossimo 26 dicembre. Il debutto del device sarà accompagnato dal tablet top di gamma Honor Pad V8 Pro. Prima del loro annuncio, però, il marchio ha anticipato le caratteristiche di questi due prodotti ed, allo tempo stesso, non sono mancate anche le fughe di notizie e dettagli relativi all’arrivo imminente del super dispositivo. L’Honor 80 GT, rispetto ai classici modelli Honor 80 e Honor 80 Pro, differirà soprattutto nel design e, stando a quanto riportato da Digital Chat Station, sarà caratterizzato da un telaio in plastica per mantenere basso il costo. Andiamo a vedere quali sono le sue principali caratteristiche.

L’Honor 80 GT sarà dotato di una fotocamera principale Sony IMX800 da 54MP, già vista a bordo nella serie Honor 70 dall’inizio di quest’anno. Il device giungerà sul mercato con un display OLED piatto con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, con una batteria dotata di supporto alla ricarica rapida da 66W, come riferito da 3C, e tanto altro. Inoltre, i teaser ufficiali hanno svelato che il gaming-phone sarà messo a disposizione in due colori ed in un’edizione speciale. Il produttore ha anche confermato la presenza di un processore Snapdragon 8 Plus Gen. 1 di Qualcomm e che il dispositivo potrebbe sfruttare il software MagicOS 7 basato su Android 13 .

Come ultimo dettaglio, ma non meno importante, Digital Chat Station suggerisce che lo smartphone potrebbe essere venduto al prezzo di circa 3000 Yen. Qualora questo dettaglio dovesse essere vero, allora l’Honor 80 GT potrebbe essere uno dei migliori smartphone killer di punta. In attesa della data di lancio, ormai prossima, restiamo aggiornati per cercare di ottenere ulteriori informazioni e dettagli sulle caratteristiche.

