Pare abbia preso piede in questi minuti un grosso malinteso sul figlio di Ciro Immobile morto, al punto da rendere necessarie alcune precisazioni cruciali per il pubblico italiano. In particolare, l’attaccante della Lazio ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, con relativo ritratto di famiglia ed un messaggio di cordoglio per un bambino che effettivamente non è più tra noi. Chi non conosce bene la storia dei bambini avuti dallo stesso Ciro e da sua moglie Jessica potrebbe pensare che la coppia abbia perso qualcuno in passato, ma le cose sono andate in modo diverso.

Ha preso piede un malinteso sul figlio di Ciro Immobile morto: servono chiarimenti oggi stesso

Non una vera e propria bufala, al contrario di quanto avvenuto nel corso delle ultime ore con un altro importante personaggio del mondo del calcio. Già, perché come abbiamo avuto modo di evidenziare con un altro articolo su OM, a quanto pare qualcuno ha dato per spacciato Gianluca Vialli senza avere informazioni concrete tra le mani. Senza girarci troppo intorno, vi diciamo che si tratta di un grosso malinteso quello relativo al figlio di Ciro Immobile morto. Per quale ragione occorrono chiarimenti? I fatti risalgono ad alcuni mesi fa e riguardano un bambino di nome Alessio.

Purtroppo Alessio non ce l’ha fatta a sconfiggere un brutto male e ci ha lasciati non molto tempo fa. Era un grande tifoso di Immobile, che a suo tempo si è interessato alla vicenda ed ha conosciuto il bambino, al punto da ricordarlo periodicamente sui suoi canali social. Lo stesso è avvenuto oggi 22 dicembre, aggiungendolo in una sorta di ritratto di famiglia. Senza conoscere tutta la storia, qualcuno ha pensato che l’attaccante della Nazionale abbia perso un bambino avuto con Jessica.

Fermo restando il dolore per la scomparsa di Alessio, non si tratta del figlio di Ciro Immobile. Un chiarimento necessario per coloro i quali danno per scontatto che sia morto qualcuno della famiglia.