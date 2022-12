Durante la diretta di 10 ore Coerenza, Verità, Vita, Salvezza il caso (che non esiste ma tutto è sancito) ha messo in scaletta Grazia Di Michele prima di Christian Delord. Lei sta facendo un album dedicato ai suoi animali e avendo una Nina, una micetta sorda e cieca, aveva mandato la foto a Christian Delord per sapere cosa gli comunicava. Lui, infatti, oltre ad essere un bravissimo pianista e compositore, col metodo Theta Healing entra in contatto con gli animali solo guardando una foto. Coincidenza (anche le coincidenze non esistono ma sono percorsi che ci vengono indicati) proprio quella mattina Christian aveva mandato la lettura di Nina a Grazia. Così li ho fatti entrare per un po’ in diretta insieme.

GRAZIA DI MICHELE cantautrice connessa col Cuore di Madre Terra e con gli animali

Grazia Di Michele è la più versatile cantautrice oggi in Italia. Crea tantissimi progetti musicali. Ha composto anche il mantra “Madre Terra” che viene suonato in molte meditazioni o preghiere. La Fondazione Maria Carta in Sardegna le ha consegnato il Premio Maria Carta. Grazia ha anche creato un progetto teatrale su un’altra artista sarda: Marisa Sannia.

Ecco alcune frasi che mi ha detto durante il collegamento:

“La coerenza è connessione intima tra quello che sei, quello che gli altri vedono di te e il tuo agire. Ha a che fare con la verità. Salvezza per salvarci dai bombardamenti tossici che ci arrivano ma occorre essere pronti e precisi nel difendere i nostri principi.

Facciamo fatica a capire cosa c’è dietro ad avvenimento, come il missile in Polonia. Dobbiamo andarci a cercare la verità e non subire informazioni. Tutto questo è vita. Cambiare ed essere liberi di poter cambiare pareri. Non dobbiamo essere vittima degli stereotipi. Il pregiudizio è figlio legittimo dello stereotipo.”

Grazia sta anche preparando un album sui suoi animali. Sua sorella addirittura ha dato rifugio a un centinaio tra cani e gatti in una casa in campagna.

Ilaria Argiolas aveva decantato con Grazia il risultato della “lettura” che Christian aveva fatto del suo cane. Così alla fine li ho fatti dialogare sui meravigliosi pensieri di una gattina che non vede e non sente nulla.

Ho deciso di chiudere l’intervento di Grazia con un brano, “Miraggio”, che lei ha cantato insieme a Ziad Trabelsi “Miraggio” al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

CHRISTIAN DELORD pianista che comunica con gli animali. Messaggio dalla micetta di Grazia Di Michele

Conoscevo Christian Delord come pianista che suona a 432 htz. Ma un giorno mi ha raccontato che, grazie al Theta Healing, era in grado di comunicare con gli animali anche solo guardando una foto. Ho fatto il primo esperimento con la nostra cagnolina Holly e sono rimasto stupito. Poi con il gatto di Heather Parisi e il risultato è stato incredibile. Infine con il cagnolino di Ilaria Argiolas e puoi vedere il risultato in questo video:

Ciro il cagnolino di ILARIA ARGIOLAS comunica con lei attraverso CHRISTIAN DELORD

Ilaria ha parlato tanto di questo esperimento con Grazia Di Michele che, incuriosita, mi ha mandato la foto della sua gattina Nina, sorda e cieca. Durante la diretta di 10 ore ho chiesto a Grazia di raccontare l’esito di questa “lettura”. Poi a Christian di spiegare questo fenomeno. Mi ha anche letto una parte della comunicazione di Nina, la micetta di Grazia, e di un cavallo. Anche perché gli animali hanno la verità assoluta in loro e, come dice Delord, sono venuti per contribuire alla nostra salvezza. Gli animali si affidano totalmente a noi e ci danno messaggi di cambiamento, di accettarlo e prepararci al nuovo, che sarà molto più bello. Poi Christian mi ha detto che anche la comunicazione con le piante è possibile.

Stiamo attraversando una fase su questo pianeta che ha dell’incredibile dove il risveglio non è solo in tante persone, ma anche nel modo di comunicare tra di noi e con gli animali.

Alla fine della nostra conversazione, ho scelto di mettere Christian Delord che suona al Premiato Circo Volante del Barone Rosso al piano un brano di sua composizione.

