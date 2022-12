C’è ancora molta incertezza sul futuro del nuovo iPhone 15, a proposito del comparto hardware che avremo modo di toccare con mano tra circa nove mesi al momento della presentazione dei nuovi dispositivi. Di recente, anche sul nostro magazine, abbiamo parlato dei possibili passi in avanti fatti da Apple sul versante fotocamera, ma è chiaro che la partita si giochi anche su altri fronti. Ad esempio, nelle ultime ore ha preso piede un vero e proprio giallo per quanto concerne il processore, visto che per l’azienda americana ci sono due strade percorribili.

Aumentano i dubbi sul processore dell’iPhone 15 oggi: almeno due soluzioni possibili per Apple

Quali sono gli ultimi rumors che hanno preso piede sull’argomento? Le ultime indiscrezioni ci dicono che con ogni probabilità i nuovi iPhone 15 saranno dotati ancora dei modem Qualcomm 5G, stando ad un recente rapporto pubblicato oggi da DigiTimes. Allo stesso tempo, però, va detto che stia progredendo lo sviluppo di Apple incentrato su un chip personalizzato. Al di là di quello che avverrà a lungo termine, l’indiscrezione di oggi dice che TSMC sarà il principale fornitore del chip Qualcomm 5G da utilizzare coi prossimi ‌iPhone 15‌, utilizzando il processo a 5 nm e 4 nm.

Rispetto allo Snapdragon X65 toccato con mano tramite l’iPhone 14, le voci di corridoio delle ultime ore affermano che l’iPhone 15‌ includa il chip X70 più avanzato. Attraverso questo step, si punterà chiaramente su una capacità di intelligenza artificiale impostata su velocità medie più elevate. Passi in avanti anche sul fronte copertura, con migliore qualità del segnale, latenza inferiore e fino al 60% di efficienza energetica migliorata. Insomma, ci sarà una maggiore durata della batteria.

Vedremo quali altri plus ci verranno presentati attraverso i nuovi iPhone 15 nel corso dei prossimi mesi.