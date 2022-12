Giunti quasi alla vigilia di questo Natale 2022, sembra proprio che qualcosa si stia sbloccando per il pagamento bonus 200 euro per autonomi (e la corrispettiva integrazione di ulteriori 150 euro per i beneficiari anche di questo secondo contributo). Dopo settimane e settimane di attesa, le domande accolte dei possessori di partita IVA sarebbero etichettate in un nuovo modo, ossia con il riferimento all’erogazione proprio della somma.

Va ricordato che dallo scorso fine settembre è stato possibile proprio fare domanda per il bonus 200 euro autonomi all’INPS, esattamente come fatto da numerosi professionisti presso le loro casse private di riferimento. Peccato tuttavia che i secondi (nel corso di ottobre e poi novembre) abbiano ricevuto la cifra, mentre chi faceva riferimento all’ente previdenziale invece no. Proprio per questo motivo, l’attesa per l’accredito della cifra si è fatta troppo lunga ma almeno ora sappiamo che potrebbe concludersi davvero a giorni.

Chi visualizza la propria domanda di bonus 200 euro in erogazione, e non più solo come accolta, potrebbe finalmente sperare di vedere la somma sul proprio conto. Lo stesso team social di INPS ha chiarito, attraverso il suo profilo di social, che dal momento della comparsa di questa dicitura potrebbero essere necessari solo pochi giorni per la visualizzazione della cifra associata al proprio conto. Come sempre, molto dipenderà dal proprio istituto e dunque dai tempi tecnici differenziati da caso a caso.

Ad ogni modo, viste le premesse, sembra davvero possibile che la situazione relativa ai pagamenti si sia sbloccata una volta per tutte. In particolar modo, sembra plausibile ipotizzare che gli accrediti si concretizzino una volta per tutte di qui alla fine dell’anno, senza ulteriori posticipi ad inizio 2023. Non ci resta che attendere ulteriori conferme proprio in questa direzione.