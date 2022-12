Giorgia squalificata a Sanremo 2023? Per niente. Era una fake news. O meglio uno scherzo sfociato in una bufala da smentire assolutamente. La cantante è in gara tra i Campioni del prossimo Festival della Canzone Italiana e non ha mai rischiato di essere esclusa dalla competizione.

L’equivoco dopo la puntata di Viva Rai2, il nuovo show mattutino di Fiorello che ha accolto un’incursione a sorpresa di Amadeus per ammonirlo. Ma era una gag che non ha mai messo in pericolo l’effettiva partecipazione di Giorgia alla competizione del prossimo febbraio.

Andiamo con ordine e ricostruiamo la vicenda.

Il nome di Giorgia viene pronunciato dal direttore artistico insieme a quelli dei Campioni del Festival di Sanremo 2023. La cantante sarà in gara tra i 28 Big del Festival, in scena al Teatro Ariston di Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023. Come da regolamento, è fatto divieto agli artisti in concorso far ascoltare il pezzo sanremese prima della loro prima performance in diretta su Rai1. In caso contrario, l’artista sarebbe escluso senza la possibilità di presentare il proprio brano in gara.

Fiorello è noto per essere un simpatico burlone e ha voluto prendersi gioco dei fan di Giorgia e degli spettatori di Rai2, incluso lo stesso direttore artistico di Sanremo. Amadeus ha infatti chiamato il “mattatore” preoccupato ed invitandolo a non mettere a rischio la presenza dei cantanti al Festival spoilerando i brani da presentare.

Tutto è nato da uno scherzo di Fiorello che ha finto di far ascoltare alcuni secondi del pezzo sanremese di Giorgia, che aveva ricevuto via whatsapp dalla stessa artista, in precedenza. Fiorello ha fatto ascoltare effettivamente alcuni secondi di un brano inviatogli da Giorgia ma, chiaramente, non era il pezzo che presenterà al Festival.

La notizia su Giorgia squalificata a Sanremo 2023 è dunque da smentire categoricamente. Non solo la cantante non è stata espulsa, non ha mai rischiato di esserlo.