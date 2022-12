WhatsApp, a partire dal 1 gennaio 2023, non funzionerà più su alcuni vecchi smartphone, vediamo insieme quali. Lasciare che un’applicazione continui a funzionare su dispositivi che non ricevono più aggiornamenti per la sicurezza è un rischio che il team di sviluppo non può consentire gli utenti si assumano: per questa ragione, dal prossimo anno in poi per poter eseguire WhatsApp sarà necessario essere dotati di uno smartphone o di un tablet in grado di eseguire almeno Android 4.2 (risalente al 2012) oppure iOS 12.1 (lanciato nel 2018).

Tali requisiti impediranno di utilizzare WhatsApp a bordo di smartphone o tablet equipaggiati con sistemi operativi precedenti, che non sono neanche tanto pochi. Non tutti sanno che si corrono gravi pericoli nel continuare a fare uso di dispositivi non più supportati, anche se i rischi sono veramente elevati. L’unico modo che WhatsApp ha a disposizione per limitare i danni è evitare che la propria applicazione venga utilizzata su smartphone e tablet obsoleti, non più idonei a ricevere aggiornamenti di sicurezza. Non ci sarà modo di aggirare questo paletto, è bene saperlo fin da subito in modo da potersi organizzare per tempo (del resto, ne va della vostra protezione, anche se la cosa potrebbe non farvi particolarmente piacere ora come ora).

Dal 1 gennaio 2023 i proprietari di dispositivi più che datati saranno costretti a comprarne di nuovi volendo continuare ad utilizzare il servizio di messaggistica istantanea, probabilmente ancora il più popolare tra quelli esistenti. Avete il dubbio di essere tra questi? Verificate la versione del vostro sistema operativo nelle impostazioni del dispositivo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

