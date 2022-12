Fosca Innocenti 2 sta per debuttare su Canale5. A meno di un anno dal lancio della fiction Mediaset, Vanessa Incontrada e Francesco Arca tornano per la seconda stagione, che sarà incentrata sul nuovo rapporto tra Fosca e Cosimo.

L’ultima puntata si era infatti conclusa con i due protagonisti che, dopo essersi stuzzicati a lungo, hanno capito di poter portare la loro amicizia al livello successivo, e si sono dati quel bacio che tutto il pubblico di Canale5 aspettava. E Fosca Innocenti 2 ripartirà proprio da lì.

Intervistati da TV Sorrisi e Canzoni, i due attori hanno anticipato la seconda stagione che, in confronto alla prima “ha ancora più forza da tanti punti di vista”, ha affermato la Incontrada. “Senza sminuire l’importanza dei casi di puntata, al centro c’è il rapporto tra Fosca e Cosimo che non sarà tutto rose e fiori”. Infatti a dar fastidio alla neo coppia ci saranno delle new entry che metteranno in pericolo il loro amore.

Francesco Arca ha proseguito spiegando che gli ostacoli sono del tutto normali: “Come in ogni storia d’amore, anche tra Fosca e Cosimo ci saranno delle frizioni dovute sia ai rispettivi caratteri sia all’ingresso di nuovi personaggi.” L’attore poi fa eco alle parole della sua collega: “Diversamente da quanto accade di solito, la seconda stagione di Fosca è strutturata ancora meglio della prima.”

Si darà quindi più spazio quindi ai personaggi secondari, “c’è più respiro anche nelle storie degli altri”, ha continuato Arca. Tra loro, la squadra tutta al femminile di Fosca: l’ispettore della questura Giulia De Falco, interpretata da Desirée Noferini, apertamente lesbica, introversa e orgogliosa; e l’ispettore Rosa Lulli, interpretata da Cecilia Dazzi, madre e moglie di famiglia, che nella prima stagione si sentiva molto trascurata dal marito.

A Sorrisi, la Incontrada ha annunciato che Fosca Innocenti avrà una terza e ultima stagione. Per il momento, la fiction dà appuntamento da venerdì 13 gennaio 2023.

