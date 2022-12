Cast e personaggi de La Fortuna di Laura si preparano a tenere impegnato il pubblico di Rai1 oggi, 22 dicembre, continuando con successo il ciclo Purché Finisca Bene. Il film in onda stasera racconta la caduta e l’inatteso riscatto di una rampante interior designer, la bella Laura interpretata da una scatenata Lucrezia Lante della Rovere, che si ritrova a fare i conti con quel mondo di cui fino a poco prima era protagonista ritrovandosi d’un tratto nei panni di una colf.

La protagonista de La Fortuna di Laura, infatti, perde tutto ed è costretta a reinventarsi riscoprendo così il vero amore, quello di sua figlia e delle poche

amiche su cui può ancora contare. Al loro fianco si schiererà un principe azzurro sui generis, ruvido nei modi e nelle parole, che sbarca il lunario facendo

l’infermiere, Fabrizio.

In cast e personaggi de La Fortuna di Laura troveremo anche il protagonista maschile che avrà il volto di Andrea Pennacchi, infermiere che si divide tra il lavoro in ospedale e la gestione di suo figlio Nicola da padre separato. A loro nel cast si uniscono anche Emanuela Grimalda nei panni di Agnese Santini, Ilaria Rossi in quelli di Emma, Sara Cianfriglia nei panni di Elettra, Astra Lanz in quelli di Anna Furlan, Roberto Zibetti in quelli di Giorgio Furlan e, infine, Daniele Molino e Pia Engleberth nei panni di Teresio e della signora Murai.

La trama de La Fortuna di Laura recita: