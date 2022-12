C’è la concreta possibilità che il prossimo iPhone SE 4 non trovi posto, per il suo lancio, la prossima primavera. Ne è abbastanza certo un analista del calibro di Ming-Chi Kuo. Ad inizio 2023, i tempi non sarebbero per nulla maturi per procedere all’introduzione di un rinnovato dispositivo di fascia media e tutto resterebbe fermo all’iPhone SE 3 del 2022.

Perché mai Apple potrebbe essere così restia a lanciare un nuovo iPhone SE già nel 2023? Kuo traccia almeno un paio di motivazioni: intanto, i dati di vendita per il modello ora in carica possono essere definiti al di sotto delle aspettative. Tutta colpa della recessione economica questo è vero ma probabilmente anche della poca evoluzione tecnologica insita nel dispositivo. Di qui, dunque, nascerebbe anche la seconda causa del ritardo: il prossimo dispositivo più economico dovrebbe avere un carattere più rivoluzionario rispetto ai predecessori e la cosa richiederebbe del tempo per la progettazione e ancora per la produzione.

Insomma, secondo quanto ritiene Kuo, l’iPhone SE 4, o per meglio dire l’iPhone SE 2024 sarebbe in una fase di sviluppo ancora anticipata. Per molti aspetti, il prossimo dispositivo dovrebbe essere basato sull’iPhone XR. La più grande rivoluzione risiederebbe nella scomparsa del tasto Touch ID per una molteplicità di funzioni ma soprattutto per lo sblocco dello smartphone. Al posto di questa tipologia di accesso, entrerebbe in gioco solo il Face ID e dunque l’autenticazione con il volto. Questo vistoso cambiamento giocherebbe di certo a favore di un display più ampio e di un design con cornici ai lati dello schermo davvero ridotte.

Quanto detto oggi ha carattere di ufficiosità. Possiamo tuttavia credere che quanto condiviso dal noto analista Kuo sia abbastanza verosimile: d’altronde le sue soffiate hi-tech difficilmente non hanno avuto riscontri poi nella realtà dei fatti. Staremo a vedere in ogni caso cosa ci riserverà Apple.

