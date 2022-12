I Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra si sono qualificati per la nuova politica di aggiornamento triennale del colosso di Seul, politica scaduta con Android 13. La serie è stata lanciata con Android 10 pronto all’uso, il che significa che non riceverà un aggiornamenti del sistema operativo Android in futuro. Prima che Android 13 uscisse per i Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, coloro che possedevano entrambi i dispositivi avevano qualcosa da aspettarsi anche se la gamma era stata interrotta e ritirata dal mercato. Il viaggio è adesso giunto al termine per quanto riguarda i grandi aggiornamenti del sistema operativo Android. Il Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra continueranno a ricevere supporto tramite aggiornamenti di sicurezza mensili per almeno un altro anno, ma non vedranno il cambio di versione di Android.

Come riportato da ‘SamMobile‘, per quanto riguarda gli aggiornamenti della One UI, non possiamo essere sicuri se sia la fine della linea o meno. È possibile che i Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra ottengano la One UI 5.1, che debutterà con la serie dei Samsung Galaxy S23 tra un paio di mesi, ma dovremo aspettare e vedere se sarà effettivamente così. L’interfaccia utente 5.1.1, che dovrebbe accompagnare i Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 nella seconda metà del 2023, potrebbe anche arrivare sulla serie dei Samsung Galaxy Note 20 prima che si terminino gli aggiornamenti di sicurezza, ma ancora una volta, non c’è modo di saperlo con certezza in questo momento.

Inoltre, questi aggiornamenti alla versione x.1.1 One UI sono principalmente rivolti ai dispositivi pieghevoli, quindi la One UI 5.1.1 probabilmente non sarà un aggiornamento significativo per i possessori dei Samsung Galaxy Note 20 o Note 20 Ultra anche se ai due telefoni spetterebbe.

Continua a leggere su optimagazine.com