La data di uscita dei prossimi Samsung Galaxy S23 potrebbe essere stata svelata già oggi 21 dicembre. Non si tratta della comunicazione ufficiale del produttore relativa proprio alla prossima presentazione delle ammiraglie, semmai di una soffiata di un noto informatore, conosciuto a tutti come Ice Universe. Quest’ultimo, solo pochi minuti fa ha reso note le coordinate temporali del suo evento attraverso il suo profilo Twitter.

Come visibile anche nel cinguettio presente a fine articolo, il lancio dei prossimi Samsung Galaxy S23 potrebbe concretizzarsi mercoledì 1 febbraio. L’appuntamento con un nuovo evento Unpacked per la presentazione delle ammiraglie era già stato dato per certo nella primissima parte di febbraio. Quanto comunicato proprio dal tipster rientrerebbe dunque in quest’ottica e dunque l’appuntamento potrebbe essere proprio quello individuato dalla stessa Samsung. D’altronde, Ice Universe è solito divulgare ai suoi seguaci solo informazioni ritenute più che mai certe.

L’evento Unpacked previsto nella data di uscita dei Samsung Galaxy S23 potrebbe svolgersi in modalità live e con il pubblico. Giunti a quella che in molti definiscono una fase endemica della pandemia Covid-19, il produttore potrebbe essere spinto a tornare ad una presentazione dal vivo con tanto di spettatori pronti a provare subito i dispositivi appena lanciati. Come location dell’evento potrebbe essere individuata la città di San Francisco: la diretta streaming della presentazione non mancherà poi di essere trasmessa attraverso YouTube e diversi canali social.

Appurata la probabile data di uscita dei Samsung Galaxy S23, non ci sono neanche particolari dubbi sulla prossima commercializzazione dei dispositivi. Questi dovrebbero giungere nei negozi o comunque essere pronti per le vendita online sempre nel corso del mese di febbraio, magari ad un paio di settimane dal lancio dei prodotti. Anche per questa tempistica potremmo ottenere presto delle indicazioni più precise.

