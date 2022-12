Bisogna fare molta attenzione, oggi 21 dicembre, alla serie dei Samsung Galaxy S20. Dando in qualche modo continuità a quanto è stato riportato nella giornata di ieri con un altro articolo, quando si è parlato del nuovo firmware avvistato negli Stati Uniti, da questo mercoledì possiamo parlare di un aggiornamento aggiuntivo assolutamente imprevisto. Già, perché da alcune ore a questa parte risulta in distrubuzione in Europa un’ulteriore pacchetto software che ha uno scopo molto preciso. In attesa di vederlo in Italia, proviamo a capire quale sia la sua ragion d’essere.

Attenzione al rilascio aggiuntivo per Samsung Galaxy S20 con il nuovo aggiornamento di fine 2022 in Europa

Cosa sappiamo al momento della pubblicazione del nostro articolo sulla novità per il Samsung Galaxy S20 con aggiornamento di fine 2022? A detta di SamMobile, la patch dovrebbe semplicemente risolvere problemi di stabilità e garantire ai possessori della serie in questione una migliore stabilità. Step prevedibile, sulla carta, ad un paio di mesi di distanza dall’arrivo sulla scena del tanto atteso upgrade con One UI 5.0. In realtà, da questa mattina sappiamo che ci sono altre considerazioni aggiuntive da portare alla vostra attenzione.

Tutto ruota attorno alla cosiddetta modalità “manutenzione“, che su altri device più avanzati abbiamo toccato con mano in pieno autunno, mentre in questo caso potremo attivarla solo a fine 2022. Non dovremo fare altro che recarci all’interno del menu Impostazioni ed attivare la voce “Cura del dispositivo” del telefono, una volta installato il nuovo aggiornamento del Samsung Galaxy S20.

Si tratta di un plus che torna utile quando si invia il dispositivo per la riparazione. In questo modo, potremo nascondere tutti i dati personali come immagini, video e app di terze parti, mantenendo abilitate tutte le funzionalità principali. Ad ore arriverà anche sui Samsung Galaxy S20 in Italia.