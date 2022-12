Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona dove, questa sera 21 dicembre, il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti scenderà in campo alle ore 20.00 contro i francesi del Lille, match valido come quarta ed ultima amichevole dopo quelle ufficiali disputate nel mini-ritiro in Turchia in ordine contro Antalyaspor, Crystal Palace e Villarreal (quest’ultima al Maradona). Fino ad oggi, negli ultimi test-match prima della ripresa del campionato di Serie A in programma il 4 gennaio 2023, gli azzurri hanno ottenuto due vittorie in ritiro contro il club di Antalya e gli inglesi, mentre hanno perso in casa contro il Sottomarino Giallo degli ex Reina e Albiol (3-2).

La gara Napoli-Lille, amichevole in programma questa sera mercoledì 21 dicembre 2022, che si giocherà allo stadio “Maradona” di Fuorigrotta e con fischio d’inizio previsto alle ore 20.00, sarà trasmessa in diretta TV e in streaming tramite l’app di DAZN, che si può scaricare sulle attuali smart TV e dove occorrerà poi accedere con i propri dati e aver attivato l’abbonamento. L’app della piattaforma è utilizzabile su qualsiasi dispositivo mobile, smartphone, tablet , tramite PC o sul sito ufficiale. In alternativa, l’ultima partita amichevole degli azzurri potrà essere seguita in diretta TV su Sky Sport, precisamente sul canale numero 251 del satellite: c’è da specificare, però, che il match sarà visibile in pay per view, come già successo contro Antalyaspor e Crystal Palace, al costo di 9,99 euro.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, queste a seguire potrebbero essere le scelte che i tecnici Spalletti e Paulo Fonseca potrebbero fare:

NAPOLI (4-2-3-1) con: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka; Elmas, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti;

LILLE (4-3-1-2) con: Leo Jardim; Tiago Djalo, Fonte, Baleba, Diakite; Benjamin Andre, Angel Gomes; Ounas, Cabella, Bamba; David. Fonseca.

