Nelle ultime ore Lenovo ha appena lanciato in via ufficiale il bellissimo tablet Lenovo Tab M9. Proprio come il Tab M8 lanciato in precedenza, anche questo nuovo risulta essere un dispositivo orientato al budget e presenta molti miglioramenti rispetto al modello precedente, come ad esempio uno schermo più grande e un chipset più potente. Detto ciò, andiamo a dare un’occhiata insieme ai dettagli del dispositivo.

Il nuovo Lenovo Tab M9 è dotato di un display LCD IPS da 9 pollici con una risoluzione di 1340 x 800 pixel (con densità di pixel 176ppi), 400 nit di luminosità massima e cornici abbastanza pronunciate agli angoli. Il tablet è alimentato dal potente processore Helio G80 di MediaTek. Si tratta di un significativo miglioramento rispetto al MediaTek Helio P22 a bordo dei suoi predecessori. Le configurazioni per quanto riguarda la memoria e l’archiviazione includono tagli 3GB o 4GB di memoria RAM LPDDR4X e da 32/64/128GB di memoria eMMC 5.1, espandibile tramite microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo sul retro un unico sensore da 8MP con messa a fuoco automatica, mentre frontalmente troviamo un sensore da 2MP che viene utilizzato per selfie e videochiamate.

Il Lenovo Tab M9 viene offerto in due opzioni di colore: Frost Blue e Arctic Grey, e pesa 344gr. Infine, il tablet è alimentato da una batteria da 5100mAh che, secondo il produttore, è in grado di supportare fino a 13 ore di riproduzione di film. La confezione include un caricabatterie USB-C da 10W. Tra le altre specifiche, oltre alla presenza dell’ingresso jack audio da 3.5 mm, il device sfrutta le seguenti connettività: 802.11 b/g/n Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth 5.1 e GPS. Quanto a prezzi e disponibilità, il dispositivo esordirà ufficialmente nei mercati europei il prossimo mese di febbraio 2023 al prezzo di 159 euro.

