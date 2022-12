Pare sia ancora una volta in ritardo il pagamento del reddito di cittadinanza in Italia, in riferimento alla quota che tanti italiani attendono durante il mese di dicembre. Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo vissuto il mese scorso, come abbiamo avuto modo di constatare attraverso un altro articolo. Vediamo come stanno evolvendo le cose, in primis per garantire che il disagio di alcuni sia in realtà più diffuso di quanto si possa pensare, fermo restando che determinati accrediti non seguano tempistiche fisse come riportato spesso e volentieri da INPS sui social.

Confermato il ritardo per il pagamento del reddito di cittadinanza a dicembre: primi riscontri da INPS

Allo stato attuale posso confermarvi il ritardo che abbiamo accumulato con il pagamento del reddito di cittadinanza a dicembre, al punto da rendere necessario un intervento pubblico ed ufficiale da INPS all’interno dei suoi canali social. Ad esempio, alcuni utenti fanno notare quanto segue: “Non è possibile che ogni mese i soldi della ricarica del reddito di cittadinanza non sia mai puntuale e/o uguale per tutti? Alcuni miei conoscenti ieri avevano già l’accredito“. Nessuna novità cruciale in merito, se non altro perché l’accredito non è mai contemporeaneo per tutti.

In ogni caso, è interessante sottolineare la risposta di INPS, che ha provato a specificare alcuni concetti sulle tempistiche del pagamento per il reddito di cittadinanza: “Non ci occupiamo di pagamenti tramite social. L’Inps invia le disposizioni di pagamento a Poste, poi Poste ricarica la carta e solitamente dalle disposizioni di pagamento all’erogazione trascorrono sempre 4-5 giorni“.

Staremo a vedere se la situazione si risolverà per tutti entro la fine di questa settimana, visto che in tanti sono ancora in attesa del pagamento per il reddito di cittadinanza a dicembre. A voi come vanno le cose?

