Il nuovo singolo di Ginevra Lamborghini è I See U, un’esplosione dance ricca di sfumature anni ’90 con il quale la sorella d’arte nonché concorrente del Grande Fratello VIP canta la gioia di un amore puro e all’insegna della semplicità.

I See You è stato presentato in anteprima dalla stessa Ginevra Lamborghini insieme al produttore Alessandro Basciano durante una puntata del GF Vip, quando i due hanno inaugurato una festa coloratissima insieme agli altri ospiti.

L’occasione è stata ottima per un momento di puro divertimento e tanta leggerezza, con la voce di Ginevra Lamborghini al centro della pista insieme al beat di Basciano. I See You è stata scritta dalla stessa Ginevra insieme a Dalila Bizzini e prodotta da Basciano insieme a Vincent Arena.

Con questo nuovo singolo di Ginevra Lamborghini assistiamo a un racconto spensierato sulla purezza di un amore fatto di complicità, un beneficio sottolineato nel verso: “Siamo due pianeti lontani, Giove e Saturno rivali, rimani“.

“I see you baby by my side”, canta l’artista nel ritornello dall’alto sapore radiofonico destinato a rimanere in testa anche una volta terminato l’ascolto. Il nuovo singolo di Ginevra Lamborghini sarà fuori il 13 gennaio 2023 distribuito da Orange Records.

Ginevra Lamborghini, la musica e il Grande Fratello Vip

La musica è la più grande passione della sorella di Elettra Lamborghini: il suo primo singolo è Scorzese, pubblicato nel 2020 e che, secondo la critica, si colloca in uno stile vicino a quello di Myss Keta.

Nel 2021 ha pubblicato Alibi, mentre nel 2022 è stato il turno di Amami Davvero e Venere, l’ultimo singolo prima di I See U. Il brano è un’assoluta novità inaspettata, visto che la stessa Ginevra aveva annunciato sui social “una bellissima sorpresa per voi”, rivolgendosi al suo pubblico.

