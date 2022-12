I funerali di Lando Buzzanca andranno in scena oggi, 21 dicembre, a Roma ma le polemiche non si placano. In molti sono convinti che dietro la morte dell’artista ci sia molto altro, cose non dette o non fatte, e questo crea ancor di più scompiglio nella giornata dell’addio. Lando Buzzanca è morto domenica 18 dicembre a Roma all’età di 87 anni e il figlio Massimiliano Buzzanca ha annunciato su Instagram quando e dove si terranno i funerali del padre “Per chi vorrà salutarlo, mercoledì ore 12:00 Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo”.

Gli ultimi anni di vita di Lando Buzzanca non sono stati facili visto che già nel 2016, quando partecipò a Ballando con le stelle, le sue condizioni di salute non erano ottimali. Secondo quanto ha raccontato suo figlio, l’attore usciva con un bigliettino nella tasca in cui era scritto il suo nome, il cognome, l’indirizzo di casa e il mio numero di cellulare. A peggiorare le cose ci hanno pensato una caduta nel 2021 e l’arrivo di demenza senile e afasia. Negli ultimi giorni, Lando Buzzanca aveva lottato contro la febbre che lo ha fortemente debilitato fino alla morte di domenica scorsa.

È un fiume in piena Massimiliano Buzzanca, figlio di Lando. Una diatriba sembra aprirsi con la compagna del padre: "Non ho nulla da spartire con Francesca Della Valle. Papà aveva dei debiti da sanare, nemmeno sappiamo come li abbia maturati”.#LaVitaInDiretta pic.twitter.com/89vZrYNNUV — La Vita in diretta (@vitaindiretta) December 20, 2022

Dopo i funerali di Lando Buzzanca e l’addio della famiglia si tornerà a parlare di polemiche e di denunce.

Proprio ieri pomeriggio, ancora prima del funerale del padre, Massimiliano Buzzanca è stato ospite a La Vita in Diretta chiarendo alcune cose su Francesca della Valle che continua a definirsi compagna di Lando Buzzanca e che continua a denunciare i modi in cui l’attore sarebbe stato trattato proprio dalla famiglia: “Non è mai stata la compagna. Ci sono due trasmissioni televisive, una in Rai e l’altra in Mediaset, dove papà che era ancora abbastanza lucido dichiarava che erano solo compagni di lavoro e che non avevano intenzione di fare altro”. Come finirà questa storia?