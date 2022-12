Il 2023 sarà l’anno del ritorno dei Chemical Brothers in Italia con due date tutte da prenotare: il duo britannico, infatti, farà tappa nel Belpaese per unirsi ai cartelloni due importanti eventi dell’estate, il Lucca Summer Festival e l’Ama Music Festival.

I Chemical Brothers in Italia nel 2023

Quello dei Chemical Brothers in Italia è un attesissimo ritorno dopo le 3 date del 2022 che hanno portato il duo britannico a Milano, Roma e Bologna.

Ecco le date del 2023 dei concerti dei Chemical Brothers in Italia:

08 luglio 2023 – Romano D’Ezzelino (VI), Ama Music Festival – Villa Ca’ Cornaro

23 luglio 2023 – Lucca, Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

La prevendita dei biglietti per i nuovi concerti dei Chemical Brothers in Italia saranno disponibili dalle 14 di mercoledì 21 dicembre 2022.

I pionieri dell’elettronica

I Chemical Brothers sono Ed Simons e Tom Rowlands. Il loro show trasforma la location in una grande discoteca in cui i protagonisti sono i suoni e le luci.

Insieme alla musica, infatti, vanno in scena gli effetti visivi curati da Adam Smith e Marcus Lyall, che restituiscono al pubblico un’esperienza sensoriale unica. Il loro ultimo disco è No Geography (2019) mentre l’ultimo singolo pubblicato è The Darkness That You Fear (2019).

Con i concerti dei Chemical Brothers in Italia nel 2023 l’estate che arriverà si fa sempre più ricca di nomi internazionali, da Ben Harper ai Sigur Ros, ma anche la musica di Sting e i Blur, oltre al ritorno dei Dream Theater e dei Simply Red, senza tralasciare i Depeche Mode.

Prima dei concerti dei Chemical Brothers in Italia di quest’anno, invece, erano stati necessari diversi slittamenti a causa del persistere dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19.

