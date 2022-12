Un’altra donna al Festival di Sanremo 2023: calcherà il palco del Teatro Ariston una figura femminile che presto verrà svelata. Amadeus resta molto misterioso e non consente a nessuno di ottenere spoiler relativamente alle sue idee sulla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il direttore artistico, però, ha le idee chiare e ne ha molte.

“È un lavoro che accade di volta in volta, io mi lascio guidare un po’ dalle sensazioni”, ha spiegato. Non immaginate, dunque, il direttore artistico con carta e penna a pensare mesi prima agli ospiti da invitare. Amadeus è piuttosto uno che fa tutto di pancia.

Come quando ha deciso di inserire il nome di Francesca Fagnani tra quello delle co-conduttrici del Festival, la seconda donna annunciata dopo l’influencer Chiara Ferragni.

“Quando l’ho annunciata l’avevo pensata in realtà tre giorni prima, l’ho chiamata subito, l’ho invitata all’istante. Sono quelle cose che a volte mi vengono in mente per una sensazione”, ha precisato Amadeus. E le due non saranno le uniche donne al Festival di Sanremo da co-conduttrici. Se il co-conduttore fisso sarà Gianni Morandi, non mancheranno quote rosa nel corso delle cinque serate sanremesi.

“Ho un’idea di una prossima presenza femminile importante, ma ne stiamo parlando in questi giorni, e per assurdo la quarta ancora non ce l’ho in mente, ma accadrà”, le parole del conduttore.

Quando al prossimo Festival di Sanremo mancano solo poche settimane, Amadeus svela che ha in serbo per il pubblico un altro importante nome femminile, ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Ma è impossibile scucirgli qualche dettaglio in più anche se non mancano le ipotesi.

In primis Monica Bellucci: il suo nome emerge ormai puntualmente da diversi anni. Potrebbe davvero essere lei una delle donne di Sanremo 2023?