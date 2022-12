Via alle vendite in anticipo, proprio oggi 21 dicembre. Quale sarà il costo dei biglietti Formula 1 per il Gran Premio di Imola e Monza? Dalle ore 12 odierne è partita la corsa all’acquisto dei tagliandi per partecipare ai due eventi tutti italiani della Formula 1 in programma per il prossimo anno. C’è da scommetterci, in tanti approfitteranno di questa possibilità per fare un gradito regalo per le feste natalizie a qualche appassionato di questo sport e perché no, anche per provvedere ad un dono personale davvero particolare.

La prima cosa che va detta è che tutti i biglietti per i prossimi eventi saranno acquistabili fin da oggi sulla piattaforma TicketOne. Già è noto che per ora saranno disponibili solo una parte dei tagliandi: una nuova tranche di acquisto partirà anche a fine gennaio per i ritardatari o chiunque non voglia procedere già oggi alla transazione.

Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy

Il costo dei biglietti Formula 1 per il Gran Premio di Imola è naturalmente variabile sulla base del pacchetto prescelto. Si parte da 50 euro per il solo accesso all’autodromo Enzo e Dino Ferrari per le prove di venerdì 19 maggio. La spesa da affrontare partirà da 60 euro per le qualifiche del sabato e da 75 euro per la gara vera e propria di domenica 21. Sono a disposizione anche degli abbonamenti per tutte e tre le giornate, con costo base di 90 euro.

Gran Premio d’Italia

Di seguito sono elencati anche i costi dei biglietti Formula 1 del Gran Premio di Monza. La spesa per l’accesso all’autodromo nazionale per venerdì 1 settembre parte da 40 euro, quello per le qualifiche del sabato da 60 euro e ancora per la gara di domenica 3 settembre da 90 euro. L’abbonamento per i tre giorni ha un prezzo base invece di 111 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com