Capodanno 2023 a Roma a suon di musica con alcuni dei migliori artisti italiani della scena odierna, due dei quali parteciperanno al Festival di Sanremo a febbraio. Si tratta di Elodie e Madame, due nomi forti all’interno della scena musicale italiana, due delle donne in gara intensamente volute da Amadeus tra i 28 cantanti di Sanremo 2023, due delle artiste che si esibiranno nel corso del concerto di Capodanno 2023 a Roma.

Roma si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con un ricco calendario di eventi e iniziative. L’obiettivo è quello di festeggiare l’addio all’anno vecchio e il benvenuto al nuovo, attraverso una serie di show che animeranno in città una grande festa collettiva all’insegna della Musica, dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo.

Centrale è il concerto di Capodanno 2023 a Roma, che torna sul palco allestito nel cuore della città, in via dei Fori Imperiali. Non è necessario acquistare alcun biglietto e l’evento sarà lieto e gratuito per tutti coloro che vorranno brindare tra le strade della capitale. Promosso da Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, vedrà alternarsi sul palco diversi artisti della scena italiana per una staffetta in musica a suon dei migliori successi delle star coinvolte.

Nel concerto di Capodanno 2023 a Roma ci saranno Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni.

Se la notte del 31 dicembre sarà all’insegna della migliore musica del momento, i festeggiamenti non si fermano nel mattino del 1° gennaio 2023. Si prosegue con la festa in tutta la città e con le oltre 70 iniziative gratuite di Capodarte: concerti, visite guidate, spettacoli e attività per grandi e piccoli che animeranno fino a sera musei, biblioteche comunali, teatri, cinema e altri luoghi della cultura straordinariamente aperti per l’occasione.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale dell’iniziativa Capodarte.