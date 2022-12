Le Streghe su Canale5, in onda stasera 20 dicembre, è il nuovo adattamento dell’omonimo classico dell’infanzia di Roald Dahl. Nel 1990 era già stato realizzato un film, Chi ha paura delle streghe?, diretto da Nicolas Roeg, con protagonista Anjelica Huston.

La storia è ambientata alla fine del 1967. Un giovane (l’esordiente Jahzir Kadeem Bruno), rimasto orfano, è costretto a trasferirsi a Demopolis, paesino di campagna dell’Alabama. Qui va a vivere con sua nonna (interpretata da Octavia Spencer), con la quale ha un ottimo rapporto. Per caso i due incontrano un gruppo di donne dall’aria raffinata e scoprono, grazie alla bravura della nona a leggere alcuni indizi, che sono in realtà delle streghe. La nonna, per cercare di tutelare il nipote, decide di trascorrere qualche giorno in una vicina località balneare. Chiaramente non sanno che il luogo è il medesimo scelto dalla Strega Suprema (Anne Hathaway) per riunire in un’assemblea con le sue colleghe, provenienti da diverse parti del mondo. Lo scopo del convegno è quello di attuare un diabolico piano…

La sceneggiatura, basata sul libro di Roald Dahl (oltre 300 milioni di copie vendute, tradotto in 41 diverse lingue nel mondo) è di Robert Zemeckis e Kenya Barris e il premio Oscar Guillermo del Toro (La forma dell’acqua). Il film è prodotto dallo stesso Zemeckis, al fianco di Jack Rapke, del Toro, Alfonso Cuaron e Luke Kelly; la produzione esecutiva è di Jacqueline Levine, Marianne Jenkins, Michael Siegel, Gideon Simeloff e Cate Adams.

Nel cast, accanto ad Anne Hathaway e Octavia Spencer ci sono anche: Stanley Tucci, Kristin Chenoweth, Codie-Lei Eastick, e il comico Chris Rock.

Il film è uscito nel 2020, ma non al cinema, bensì su piattaforma digitale a causa della pandemia. Le Streghe su Canale5 vi aspetta dalle ore 21:40.

Continua a leggere su optimagazine.com