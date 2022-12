Buone notizie per tutti gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S20, considerando il fatto che il nuovo aggiornamento di dicembre risulta ora disponibile anche per il mercato USA. A dirla tutta, la patch in questione ha visto la luce in Europa già poco meno di due settimane fa, come forse ricorderete con il nostro articolo. Resta il fatto che il lavoro costante degli sviluppatori si sia concretizzato in queste ore anche negli Stati Uniti, in attesa di capire se la patch in questione presenti o meno alcune differenze rispetto a quella che abbiamo toccato con mano in Italia e nel resto del Vecchio Continente negli ultimi dodici giorni.

Conferme sui problemi risolti per il Samsung Galaxy S20 con il nuovo aggiornamento di dicembre negli USA

Quali sono le informazioni venute a galla fino a questo momento? A detta di SamMobile, effettivamente pare che moltissimi problemi siano risolti per il Samsung Galaxy S20 attraverso il rilascio del tanto atteso aggiornamento di dicembre negli USA. A conti fatti, il primo successivo all’esordio sul mercato di Android 13 per la serie in questione. Oltre a portare con sé la patch di sicurezza di dicembre 2022, ha il compito di correggere 93 vulnerabilità di sicurezza riscontrate nei telefoni e nei tablet Galaxy.

Allo stato attuale, non possiamo escludere a prescindere che l’aggiornamento di dicembre per i Samsung Galaxy S20 riesca ad apportare anche miglioramenti alla stabilità dei dispositivi, mentre ad oggi non sono previste funzionalità extra. I riscontri in Europa sulla durata della batteria post download sono abbastanza incoraggianti, ma è chiaro che si debba attendere ancora un po’ prima di nutrire certezze sotto questo punto di vista.

Resta il fatto che il numero delle vulnerabilità risolto sia importante, ragion per cui consiglio a tutti i possessori di un Samsung Galaxy S20 di procedere appena disponibile il pacchetto software. A voi come vanno le cose?