Natale è ormai alle porte e la corsa ai regali è sempre più frenetica. Se siete intenzionati ad acquistare uno smartwatch, ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo e del marchio Samsung, allora non fatevi scappare l’incredibile offerta di oggi, martedì 20 dicembre, del bellissimo Samsung Galaxy Watch4 (con cassa da 40mm) e al minimo storico su Amazon. Il dispositivo, infatti, è in super sconto del 55% al prezzo di 119,99 euro (invece di 269 euro di listino), nella versione italiana, con connettività Bluetooth e nei colori Black e Pink Gold. Lo smartwatch è venduto e spedito dall’e-commerce , la disponibilità è immediata e lo riceverete a casa prima di Natale. Per i clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, per questo prodotto, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo a rate a tasso zero, tale opzione è possibile da 10/11/2022 al 31/12/2022.

Il Samsung Galaxy Watch4 (2021) monitora i vostri progressi di fitness e misura comodamente la composizione corporea; perfetto per monitorare i vostri passi e potrete gareggiare con gli amici in una competizione divertente attraverso una bacheca in tempo reale. Parliamo di un ottimo fitness-tracking in grado di tracciare attività e punteggi di fitness sul vostro smartwatch Android, conta i passi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante lo sport. Il wearable rileva l’attività fisica per tracciare la vostra routine e supporta più di 90 esercizi. Grazie al sensore Samsung BioActive questo orologio fitness vi permette il monitoraggio dell’ECG (Elettrocardiogramma) e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale.

Inoltre, è dotato anche della funzione di monitoraggio del sonno, che rileva e analizza mediante approccio olistico le fasi del vostro sonno mentre riposate, oltre che di opzioni di misurazione avanzate che consentono di controllare i livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2) ed il modo in cui russate. Il Samsung Galaxy Watch4, oggi in super offerta su Amazon, è compatibile con smartphone dotati di sistema operativo Android 6.0 o successivo e RAM superiore a 1,5GB.

