Vorreste fare vostro un buono Amazon di 10 euro? La cosa è fattibile visto che l’e-commerce ha lanciato un’altra delle promozioni che l’hanno reso celebre. Lo sconto dovrà essere usato, per chi ne ha diritto, entro il 31 dicembre 2022 e quindi anche per fare qualche pensierino per Natale. L’iniziativa è dedicata a quanti decideranno di installare l’applicazione ufficiale di Amazon, effettuando l’accesso al proprio account personale ed aggiungendo i prodotti idonei nel carrello e procedendo all’ordine inserendo il codice promozionale ‘PRIMI10‘.

L’offerta sarà valida solo a fronte di una spesa minima di 25 euro, con acquisti effettuati attraverso l’applicazione ufficiale di Amazon per iPhone e dispositivi Android (non varrà se gli acquisti saranno effettuati da tablet Android, iPad o Windows Phone). Il codice promozionale che offrirà il buono Amazon di 10 euro dovrà essere utilizzato, come sopra detto, entro il 31 dicembre 2022, soltanto in Italia. Sappiate che lo sconto non è trasferibile e che l’iniziativa è riservata ai primi 9 mila clienti idonei in grado di soddisfare i termini e le condizioni della promozione (bisogna non aver mai acquistato tramite l’applicazione di Amazon Shopping e che gli articoli siano inseriti nello stesso ordine ed inviati al medesimo indirizzo, per una spesa minima di 25 euro).

Questi sono i requisiti da rispettare se si desidera staccare il pass per ottenere il buono Amazon di 10 euro da spendere entro il 31 dicembre 2022 (cosa che per voi non dovrebbe essere un problema dato che probabilmente userete il buono per i pensieri di Natale, che magari state ancora ultimando). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

