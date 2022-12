La Porta Rossa 3 pronta al debutto su Rai2. La terza e ultima stagione dell’apprezzata fiction diretta da Carmine Elia si mostra finalmente in un promo televisivo, in cui vediamo muoversi i protagonisti: Lino Guanciale, Valentina Romani e Gabriella Pession.

La trama de La Porta Rossa 3 riprende dopo tre anni dagli ultimi eventi. Vanessa è andata via con Federico, e adesso frequenta un’università in Slovenia, mentre Cagliostro è rimasto ancora intrappolato tra la vita e la morte, e ha rotto ogni rapporto con lei. Anna sta per lasciare la città, ha vinto un concorso come giudice a Siena e spera finalmente in un nuovo inizio per lei e sua figlia. Il commissario Paoletto si trova ad affrontare allo stesso tempo i problemi della città e un mistero affettivo. Nonostante il loro rapporto sembrasse andare a gonfie vele, Stella gli ha chiesto una pausa ed è scomparsa.

Una notte, durante un corteo di protesta contro una centrale elettrica ad alto impatto ambientale, la città di Trieste precipita nell’oscurità. Tra il caos, un veicolo finisce fuori strada e il conducente muore: questo evento cambierà per sempre il destino di tutti i personaggi, e li porta a indagare insieme per un’ultima volta.

Anna e Paoletto da un lato; Vanessa e Cagliostro dall’altro, ma con una grossa novità: in questo caso entrambi potrebbero essere colpevoli. Sospetteranno l’uno dell’altra, mentre cercano di capire quale sia l’invisibile ma fortissimo filo che li lega da sempre.

Come si evince dal promo de La Porta Rossa, ci sono ancora tensioni tra Vanessa e Cagliostro, e finché non risolveranno le loro incomprensioni, lui resterà bloccato in questo limbo. E alla fine la vediamo, quella Porta Rossa, che separa la vita dalla morte: Cagliostro riuscirà a varcarla, potendo finalmente riposare in pace?

La Porta Rossa 3 debutta su Rai2 l’11 gennaio 2023.

