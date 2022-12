In queste ore è stata annunciata la possibilità di annullare l’eliminazione dei messaggi WhatsApp nelle chat singole e di gruppo. Sarà davvero capitato a tutti di cancellare una nota per sbaglio e adesso è possibile ritornare sui propri passi, almeno in un caso specifico.

Elimina per me e per tutti

Gli utenti possono fare ricorso da tempo all’eliminazione dei messaggi WhatsApp per se stessi o per tutti: nel primo caso, il contenuto verrà cancellato solo nella propria chat. Al contrario, la nota individuata scomparirà del tutto e per ogni interlocutore nel secondo caso.

Sfido qualsiasi lettore a non aver sperimentato il seguente episodio fino a questo momento: a volte, per sbaglio, si è proceduto alla cancellazione di un messaggio solo per se stessi e non per tutti. A quel punto, c’è stato ben poco da fare, se non rassegnarsi all’impossibilità di operare su quella nota. La novità di questo dicembre 2022 viene incontro ai più sbadati. Nel momento in cui si procederà in errore alla sola eliminazione dei messaggi WhatsApp per se stessi, a quel punto si potrà annullare l’operazione e dunque procedere con lo stesso comando ma, questa volta, per tutti. Un pulsante “Annulla” sarà a disposizione per qualche secondo, proprio per tornare indietro sulla decisione appena presa.

Aggiornamento per tutti

Per beneficiare della possibilità di annullare l’eliminazione dei messaggi WhatsApp non sarà necessario procedere ad uno specifico aggiornamento, né per dispositivi Android né per iPhone. La distribuzione della novità è globale e dovrebbe procedere velocemente per tutti, di qui a poche ore o al massimo qualche giorno. Provando a cancellare un messaggio appunto, si visualizzerà il comando annulla e ogni operazione appena compiuta non sarà più valida. Lo stesso discorso non vale tuttavia per l’operazione “elimina per tutti”: quest’ultima è finora irreversibile.

