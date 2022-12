L’account Twitter indiano di OnePlus ha da poco annunciato quando ci sarà il debutto della nuova ammiraglia di punta del produttore cinese nel mercato indiano. Il device next-gen, infatti, dovrebbe togliere i veli il prossimo 7 febbraio 2023 in concomitanza con il lancio dei nuovi e bellissimi auricolari TWS Buds Pro 2. Ufficiale, dunque, il OnePlus 11 5G, successore del OnePlus 10 Pro 5G presentato all’inizio del 2022. Lo smartphone di punta, che avrà il nome di OnePlus Cloud 11, sarà lanciato in India all’evento che avrà luogo a Nuova Dehli.

Il nuovo OnePlus 11 5G, che la società di Pete Lau ha rivelato in diversi video teaser alcuni giorni fa, sarà senza ombra di dubbio un device molto potente, dotato di un modulo di forma circolare per le fotocamere, che trova posto accanto al frame laterale sinistro, con all’interno sensori, flash LED e il logo di Hasselblad. Il design non si allontanerà molto rispetto a quello già visto nelle immagini rendering del noto tipster OnLeaks. L’ammiraglia di punta del produttore asiatico sarà alimentato dall’ultimo e potente processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, che sarà affiancato da memorie RAM di tipo LPDDR5 da 16GB e 256GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 4.0.

Quanto al display, il OnePlus 11 5G presenterà un pannello AMOLED curvo da 6,7 pollici QHD+ con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, il nuovo dispositivo sfoggerà tre fotocamere poste sul retro e così suddivise: un sensore principale Sony IMX890 da 50MP, un ultra-grandangolare da 48MP e un teleobiettivo da 32MP. Il device sarà poi alimentato, probabilmente, da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 100W. Non ci resta che attendere il 7 febbraio prossimo per scoprirne i dettagli.

