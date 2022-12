Chi è a caccia di nuove disponibilità PS5 da accaparrarsi prima di Natale sarà ben felice di sapere che sono state annunciate nuove scorte della console presso i negozi GameStop. La catena specializzata in gaming ha offerto, negli ultimi mesi, diverse possibilità di acquisto del prodotto attraverso il suo e-commerce. Giunti quasi al 25 dicembre invece, è stato comunicato che alcune unità dell’ambita soluzione hi-tech saranno vendute anche negli store fisici.

La soluzione di acquisto presso un negozio, è inutile negarlo, resta la preferita di molti potenziali acquirenti. Nelle scorse ore dopo molto tempo, attraverso il canale social Facebook di GameStop, è stata confermata la possibilità di acquistare proprio una PS5 presso uno degli store della catena presente sul territorio nazionale. L’invito è quello di recarsi presso il centro più vicino alla propria residenza e dunque verificare insieme agli adddetti alle vendite la possibilità di ricevere la console di casa Sony. La consultazione dei punti vendita, con ricerca degli stessi attraverso CAP, può essere effettuata con la dovuta ricerca sul sito GameStop appunto.

Appurata la possibile disponibilità PS5 presso i negozi GameStop anche in questi giorni che precedono il Natale, quali saranno le condizioni di vendita della console? Per quanto non dichiarate nell’ultimo annuncio della catena specializzata in gaming, è probabile che le modalità di acquisto del prodotto nei negozi fisici non siano dissimili da quelle online. Dunque possiamo immaginare che la soluzione di gioco venga anche condivisa in bundle con giochi e accessori, come avviene sempre nel caso delle flash sale dell’e-commerce. Sempre il team social GameStop ricorda infine che, in mancanza della propria unità di console presso uno store, sarà sempre possibile provvedere alla sua prenotazione, magari in tempi un po’ più dilatati e dunque con ritiro oltre il 25 dicembre. Di certo ai più accaniti gamers non dispiacerà attendere ancora.

