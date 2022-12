Al lancio di tutta la serie Samsung Galaxy S23 dovrebbero mancare una manciata di settimane. La presentazione della serie top di gamma dovrebbe concretizzarsi agli inizi del mese di febbraio e dunque risulta ovvio che già in questo periodo si susseguano le anticipazioni intorno ai telefoni. In particolar modo, proprio in queste ore, sono trapelate delle foto che ritraggono alcune cover del modello Ultra. Queste ultime forniscono tante conferme sul design del dispositivo più costoso in arrivo l’anno prossimo.

L’immagine di apertura articolo mostra proprio la cover di un Samsung Galaxy S23. Dalla foto otteniamo l’ulteriore conferma che il comparto della fotocamera principale sarà equipaggiato con ben 5 sensori. Allo stesso modo, dalla chiara forma della custodia del telefono, apprendiamo pure che queste unità sporgeranno individualmente dal pannello posteriore e non faranno parte invece di un alloggiamento unico (proprio questa scelta specifica dovrebbe contribuire a diminuire il peso complessivo del dispositivo). Qualcosa di molto simile lo abbiamo già visto per la serie Galaxy A ma nel caso degli esemplari S23 si nota già una maggiore attenzione verso i dettagli. Ogni sensore (appunto) sarà circondato da una sottilissima ed elegante cornice metallica.

L’immagine di questo articolo ed altre molto simili che immortalano le presunte cover del Samsung Galaxy S23 Ultra sono state condivise dal rivenditore MobileFun. La specifica fonte si è resa nota, anche in passato, per aver condiviso contributi interessanti e veritieri sui prossimi dispositivi. Dunque quanto commentiamo oggi potrebbe davvero corrispondere a quanto vedremo ad inizio 2023. La presentazione dei successori degli attuali Samsung Galaxy S22 dovrebbe svolgersi nei primi giorni di febbraio. L’occasione potrebbe essere un evento Unpacked dal vivo e con pubblico programmato a San Francisco, nello stile di altri eventi simili precedenti al periodo della pandemia Covid-19. In merito a questa possibilità, di certo avremo conferme con l’inizio del mese di gennaio.

