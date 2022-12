Saranno Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo a dare forma al cast di Filumena Marturano il film tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, per la regia di Francesco Amato, in onda su Rai1 questa sera. Grande è l’attesa del pubblico che ha avuto modo di vedere i promo del film promuovendo a grandi voti i due protagonisti che sono in realtà due volti noti del prime time di Rai1.

Lei è l’amata Imma Tataranni mentre lui, tra gli altri, è Vincenzo Malinconico, ma questa sera saranno Filumena Marturano e Domenico Soriano, protagonisti del film di Rai1. Nel cast di Filumena Marturano ci sono anche Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Francesco Russo, Giovanni Scotti, Massimiliano Caiazzo, ma qual è la trama del film?

Filumena è una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con Domenico, un ricco pasticciere. È lei a governare i suoi affari e la casa, mentre l’uomo continua a fare la bella vita…

Filumena Marturano è una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con Domenico Soriano, un ricco pasticciere. È lei a governare i suoi affari e l’amministrazione della casa, mentre l’uomo continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane. Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di morte, ma appena dopo la celebrazione del matrimonio, Domenico scopre l’inganno e chiede l’annullamento. Solo allora la donna gli rivela che uno dei suoi tre figli, cresciuti in segreto, è in realtà suo. Le certezze dell’uomo vacillano e il desiderio di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Per Filumena, però, “’e figli so’ ffigli. E so’ tutti eguali”.

Cosa succederà a quel punto e come andrà a finire la storia di Filumena e della sua famiglia? Gli amanti dei grandi classici e del teatro sanno bene cosa succederà mentre tutti gli altri guarderanno e conosceranno la storia della protagonista grazie al film in onda su Rai1.