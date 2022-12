Giunti alla fine di questo 2022, è il caso di tirare le somme nella presente guida alle 5 migliori smartband per i dispositivi sui quali fare affidamento in questo periodo dell’anno. Sia che si voglia ancora fare un regalo di Natale dell’ultimo minuto o tardivo, sia che si pensi a questa soluzione per il proprio benessere, i brand da tenere in considerazione sono essenzialmente i seguenti: Xiaomi, Huawei, Amazfit, Fitbit e Garmin.

Amazfit Band 7

Nell’attuale guida per quest’ultima parte del 2022, merita un posto di rilievo l’Amazfit Band 7. Il prodotto è senz’altro uno tra i più ambiti della categoria. Sono apprezzabili prima di tutto le dimensioni estremamente compatte del fitness tracker ossia 12 x 0.8 x 0.8 cm per un peso complessivo di soli 28 grammi. Attraverso lo schermo da 1,47 pollici, è possibile monitorare fino ad un massimo di 120 tipi di allenamento diversi. Tra i punti di forza innegabili di questa opzione, c’è la possibilità di analizzare la frequenza cardiaca, il valore SpO2 e il livello di stress in un solo tocco e in appena 45 secondi. Questo dispositivo è tra i più economici in questo momento, per una spesa di circa 45 euro.

Xiaomi Mi Band 7

In questo 2022 che volge al termine, proprio lo Xiaomi Mi Band 7 vanta di certo lo scettro di smartband più venduta. Il buon rapporto qualità/prezzo per il dispositivo ha pagato. Le dimensioni della soluzione sono uguali a ‎10 x 2 x 0.5 cm epr un peso di 26 grammi. Lo schermo è pari a 1,62 pollici: proprio il display può fare affidamento su un centinaio di quadranti dinamici. Tra le funzioni utili c’è l’analisi del del massimo consumo di ossigeno (VO2 max), la saturazione, ancora il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, oltre al report del ciclo mestruale per le donne. Le modalità di allenamento registrate sono circa 110. La durata della batteria dichiarata dal produttore è di circa 14 giorni. L’attuale costo di questa soluzione si aggira sui 48 euro.

Huawei Band 7

Anche il Huawei Band 7 rientra in questa guida alle 5 migliori smartband da prendere in considerazione per il 2022. In questo caso, il display AMOLED da 1,47 pollici si accompagna alle seguenti dimensioni: 13.1 x 9.1 x 3.9 cm. Il dispositivo è meno compatto e più pesante dei precedenti (100 grammi) ma ha una forma più simile a quella di uno smartwatch. Tra le funzionalità del prodotto c’è il monitoraggio automatico e continuo di SpO2 e della frequenza cardiaca: nel caso i valori si si discostino troppo da quelli standard, il dispositivo lancerà un alert. Naturalmente non può mancare neanche il monitoraggio del sonno, mentre le modalità di allenamento registrabili sono 96. L’attuale costo del prodotto è di circa 40 euro.

Fitbit Inspire 3

Il modello Fitbit segna un salto in avanti in questa guida alle migliori smartband da acquistare in questo 2022. Di certo il surplus dello specifico modello è il GPS integrato che incide sulle dimensioni e peso della soluzione (3.93 x 1.86 x 1.17 cm per 110 grammi). Il dispositivo garantisce una mappa dell’intensità dell’allenamento (20 modalità di base ed altre aggiuntive), analisi del recupero giornaliero e registrazione dell’attività dell’intera giornata e ancora i promemoria per il movimento. Naturalmente non mancano le classiche opzioni di monitoraggio del livello di ossigeno, del battito cardiaco e i report del ciclo mestruale per le donne. Il valore commerciale del prodotto è ora di circa 95 euro.

Garmin vívosmart 5

La presente guida alle 5 migliori smartband di questo momento si conclude con l’esemplare Garmin Vivosmart 5, anch’esso top di gamma di serie. Rispetto a tutto quanto visto per i precedenti modelli (fatta eccezione solo in parte per il Fitbit), il punto di forza del presente esemplare riguarda il GPS super preciso che garantisce i dati di posizione, passo, velocità e distanza per ogni tipo di allineamento. Da mettere in bella evidenza c’è la funzione LiveTrack e dunque la possibilità, in caso di emergenza, di inviare un SMS ai tuoi contatti predefiniti. La tecnolgia così avanzata non va a discapito della compattezza della soluzione. Le dimensioni sono pari a 21.7 x 1.95 x 1.07 cm per un peso complessivo di soli 24.5 grammi. Il costo attuale del prodotto è di circa 150 euro.

