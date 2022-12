Mare cristallino e paesaggi mozzafiato, tante mete diverse in un unico viaggio: la crociera, oggi, è una delle vacanze più amate, perché coniuga la possibilità di visitare luoghi diversi, spostandosi su navi da sogno, dotate di tutti i comfort. Grandi e piccini saranno coinvolti in un viaggio indimenticabile, alla scoperta di destinazioni meravigliose. Il risultato? Un’esperienza unica, rilassante e dinamica allo stesso tempo.

Viaggiare con la nave da crociera: cosa c’è da sapere

Decidere di fare una crociera permette di viaggiare, alla scoperta di destinazioni uniche. Che sia una sosta al caldo durante i mesi invernali o un tuffo in estate nel nostro Mar Mediterraneo, fino a luoghi lontani oltreoceano: appena saliti a bordo, si parte alla scoperta di mondi sconosciuti.

La durata delle crociere varia da un minimo di 4/5 giorni, fino a 20 giorni, ma c’è anche la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile come il giro del mondo, che dura oltre 4 mesi, esattamente 127 giorni.

Le navi da crociera sono un tripudio di eleganza e comfort: le cabine a disposizione sono di diverse categorie, per accontentare ogni esigenza. Si parte da soluzioni interne, di dimensioni più piccole ma molto pratiche, cabine esterne, con balcone fino a lussuose suite, per una vacanza esclusiva. Il tempo di navigazione che si trascorre a bordo per raggiungere ciascuna destinazione fa viaggiare i croceristi nel massimo relax, senza rinunciare al divertimento: piscine idromassaggio, teatri, area gym, casinò, sala giochi, negozi per lo shopping ma anche ristoranti, pizzerie, gelaterie, birrerie e bar per tutti i palati. Questi sono solo alcuni degli innumerevoli servizi offerti: così, tra la bellezza dei luoghi visitati quando si scende dalla nave e i comfort a disposizione, ecco che la crociera rappresenta la vacanza perfetta per tutti, dalle coppie, alle famiglie con bambini o gruppi di amici.

Consigli per una crociera perfetta

Pochi, semplici accorgimenti renderanno la propria vacanza perfetta. Per prima cosa, bisogna informarsi sul porto di partenza, capire come raggiungerlo e quanto tempo sia necessario per recarsi all’imbarco perfettamente in orario. Una volta saliti, esplorate la nave e i suoi spazi, poiché diventerà la vostra “casa” per tutto il tempo della crociera: memorizzate i ponti, i punti di ritrovo, le uscite di emergenza e i ristoranti, in modo da potervi spostare agevolmente. In particolare, per ciò che riguarda la ristorazione, è sempre indicato rispettare gli orari indicati del turno di pranzo/cena e controllare il tavolo assegnato, che è sempre lo stesso. Per una vacanza senza intoppi e imprevisti, inoltre, si consiglia di pianificare per tempo le escursioni da fare in ogni destinazione così da garantire il proprio posto. Infine, consiglio sempre utile per viaggiare è quello di etichettare minuziosamente i propri bagagli e informarsi dettagliatamente sulle norme di comportamento da tenere a bordo.

Alla scoperta del Mediterraneo: visitare la Grecia

Tra le crociere più amate nel Mar Mediterraneo, per il suo fascino mitologico e il mare cristallino, c’è sicuramente la Grecia.

Le destinazioni più famose che si possono visitare sono:

Argostoli/Cefalonia

Atene

Corfù

Creta

Katakolon/Olimpia

Mykonos

Santorini

Con le crociere in Grecia si riesce ad accontentare chi cerca una vacanza culturale, alla scoperta del fiorente patrimonio mitologico e archeologico, ma anche coloro che cercano spiagge e panorami mozzafiato. La prima tappa da non perdere è la sua capitale, Atene: il Partenone, l’acropoli e Plaka che dominano la città dall’alto, Micene e la fortezza di Palamede, sono tra i principali siti che si possono visitare ad Atene, senza dimenticare la parte “moderna”, con i suoi quartieri più caratteristici, il suo lifestyle e il gustoso street food. Anche Olimpia è tra i punti di interesse più apprezzati, mix di storia e arte, affiancata da spiagge super rinomate.

Oltre alla movida sulla nave, chi cerca una vacanza dinamica di giorno e di notte non può che scegliere una crociera che faccia tappa a Mykonos. Le attrazioni principali sono la caratteristica Little Venice, quartiere che richiama la famosa città veneta, il faro di Armenistis e i mulini a vento di Kato Myli, il tutto corredato da spiagge con acqua cristallina che si animano di giorno e di notte, grazie ai locali con musica e dj set per serate all’insegna del divertimento.

Altra isola greca molto amata è Santorini, di origine vulcanica, famosa per la vista al tramonto dalle rovine del castello di Pyrgos e ancora, per le sue case bianche caratterizzate dalle cupole blu, che riprendono il colore delle sue acque. Come dimenticare, accanto a queste meravigliose mete, Corfù, Cefalonia e Creta, che si possono raggiungere con la nave e poi, scendendo, vi mostreranno il loro perfetto mix di storia, cultura e spiagge uniche.

Se leggendo questo articolo vi è venuta voglia di partire, preparate i documenti e cercate le migliori crociere last minute , per viaggiare a un prezzo davvero imbattibile e staccare la spina senza pensarci troppo: la Grecia vi aspetta!

