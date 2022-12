Il 2023 sarà l’anno dei concerti di Ben Harper in Italia. Il cantautore di Pomona tornerà nel Belpaese con 4 date insieme ai suoi Innocent Criminals con il debutto a Milano in compagnia di John Butler.

Concerti di Ben Harper in Italia nel 2023

I concerti di Ben Harper in Italia nel 2023 si terranno nel mese di luglio. La voce di Don’t Let Me Disappear salirà sul palco secondo il seguente calendario:

Martedì 11 Luglio 2023

Segrate (MI), Circolo Magnolia con John Butler

Posto unico in piedi: € 50,00 + prev. Mercoledì 12 Luglio 2023

Villafranca (VR), Castello Scaligero / Estate al Castello – Villafranca Festival 2023

Pit: € 60,00 + prev.

Posto unico in piedi: € 50,00 + prev. Sabato 15 Luglio 2023 (presto tutti i dettagli) Domenica 16 Luglio 2023

Sarzana (SP), Piazza Matteotti

Posto unico in piedi: € 35,00 + prev.

I biglietti per i concerti di Ben Harper in Italia saranno disponibili a partire dalle ore 12 di giovedì 22 dicembre su tutti i circuiti autorizzati.

L’ultimo album di Ben Harper

L’ultimo album di Ben Harper è Bloodline Maintenance, pubblicato nel 2022, prodotto dallo stesso cantautore insieme a Sheldon Gomberg. In questo disco Ben Harper ha confermato la sua straordinaria dote di esploratore del suono e dello stile, con influenze hip hop che non hanno snaturato la sua attitudine blues e jazz.

Per questo Ben Harper è uno degli artisti internazionali più apprezzati. I suoi brani sono poesie dal sapore di protesta e intimismo, peculiarità che gli hanno fatto vincere tre Grammy Awards: nel 2004 per le categorie Best Pop Instrumental Performance e Best Traditional Gospel Album e nel 2013 nella categoria Best Blues Album.

Elogiato dalla critica, secondo Rolling Stone i suoi brani sono “gioielli di unico e squisitamente tenero rock and roll” mentre Billboard sostiene che la sua arte “ci ricorda del potere e della bellezza della semplicità”.

Ben Harper ha visitato l’Italia nel 2022 con 5 date insieme ai The Innocent Criminals, negli stessi giorni in cui usciva il suo nuovo album. Quello del cantautore di Pomona nel Belpaese è dunque un attesissimo ritorno.

