Charlie Gnocchi fuori dal Grande Fratello Vip. Questa volta nessuno è riuscito a salvare il conduttore radiofonico che nei giorni scorsi, non senza polemiche, aveva ricevuto un biglietto di ritorno nella casa in barba all’eliminazione voluta dal pubblico. Questa volta le cose sono andate diversamente e Charlie Gnocchi si è dovuto arrendere alla forza dei colleghi che ieri sera erano in nomination con lui.

Il primo a salvarsi dall’eliminazione ieri sera è stato Antonino, seguito da Giaele e da Patrizia. Nella seconda parte della serata Signorini ha richiamato vicino al led i nominati per comunicare loro che la prima a salvarsi è Sarah Altobello e che proprio Charlie Gnocchi è l’eliminato e Attilio Romita il vippone che si salva. Le belle notizie, però, potrebbero non finire qui visto che i nominati di ieri sera sono Antonella, Antonino, Oriana e Sarah, toccherà alla Fiordelisi la prossima volta?

Altra notizia accolta con favore dal pubblico del Grande Fratello Vip è quella relativa all’assenza di Sonia Bruganelli. L’opinionista non vuole rinunciare alle sue vacanze e quindi si assenterà per due settimane dal programma.

L’annuncio di Alfonso Signorini non è arrivato da solo visto che il padrone di casa ha rivelato dell’assenza della Bruganelli ma anche il fatto che a sostituirla saranno Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Finalmente il pubblico del programma avrà quello che ha sempre sognato, seppur per poco, e siamo sicuri che in pochi rimpiangeranno l’assenza di Lady Bonolis che tornerà al suo posto a gennaio, subito dopo le feste.