Il marchio cinese Xiaom, non è sempre stato impeccabile per quanto riguarda il mercato dei tablet. Dopo il lancio nel 2018 dello Xiaomi Mi Pad 4, l’azienda non ha rilasciato nessun altro tablet fino al 2021. Tuttavia, nell’agosto dello scorso anno, la società ha lanciato lo Xiaomi Mi Pad 5 e rilascerà il suo successore il prossimo anno. Prima del rilascio del Mi Pad 5, la società si è concentrata sui tablet di fascia media aggiungendo alcune funzionalità di punta e adesso pare che realizzerà un tablet entry-level della serie Xiaomi Mi Pad 6. A maggio scorso, questo tablet è apparso nel database delle certificazioni CEE ed, inoltre, ci sono stati anche rapporti secondo cui questa serie di tablet avrà ben quattro modelli: L81, L81A, L82 e L83. Questo dovrebbe corrispondere a Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G e un tablet Redmi.

Secondo l’ultimo rapporto relativo allo Xiaomi Mi Pad 6 e al Mi Pad 6 Pro, questi tablet sono apparsi nella base di codice Xiaomi pochi giorni fa. Tra questi, il nome in codice dello Xiaomi Pad 6 è “pipa” e il modello è “M82”. Il rapporto rivela anche che la versione base sarà fornita con il chipset Qualcomm Snapdragon 870, con CPU octa core a 3.2 GHz, GPU Adreno 650. Per quanto riguarda lo Xiaomi Pad 6 Pro, il device viene fornito con più aggiornamenti rispetto al modello normale e con il nome in codice “Liuqin” e il modello è “M81”. Sotto la scocca dovremmo trovare il SoC di punta Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1. Inoltre, la versione Pro non utilizza più un display LCD, ma un pannello OLED LTPO da 14 pollici e frequenza di aggiornamento a 144Hz con una risoluzione di 1880 x 2880 pixel.

ARTICOLI CORRELATI

Sul retro ci sono due fotocamere, una principale e una di profondità per i ritratti e una fotocamera frontale nella parte anteriore. Al momento, non ci sono dettagli specifici per le fotocamere di questo dispositivo. Lo Xiaomi Pad 6 Pro arriverà comunque con un sistema a quattro altoparlanti, insieme ad un supporto per stilo e tastiera e aggiunge anche un modulo NFC. Tuttavia, è stato riferito che questo tablet sarà disponibile solo in Cina e ci sono ancora segnalazioni secondo cui il dispositivo sia ancora in fase di sviluppo. Pertanto, la sua data di lancio sarà probabilmente nel 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com