Ci siamo, oramai: da domani 20 dicembre si compirà un nuovo e decisivo passo verso il nuovo digitale terrestre con la dismissione dell’MPEG-2 da parte di tutte le emittenti televisive. I vecchi apparati di casa, insomma, non saranno più in grado di ricevere e visualizzare i programmi perché questi verranno trasmessi solo in alta risoluzione.

L’obiettivo che si compie domani era previsto già da tempo a seguito del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2021. Il processo era iniziato già da mesi e si concluderà, proprio in maniera irreversibile, nelle prossime ore. La codifica MPEG-4, in luogo dell’attuale MPEG-2, consentirà a tutti gli utenti di ricevere ogni singolo programma delle emittenti televisive nazionali, solo in alta definizione. Chi non possiede un apparecchio in grado di ricevere proprio questo tipo di contenuti, dovrà adeguarsi una volta per tutte: o acquistando un decoder che supporta la codifica appunto o un televisore del tutto nuova.

Il passaggio cruciale di scena in queste ore dovrebbe non comportare alcun problema per gli utenti finali, almeno quelli che dispongono di un televisore adatto alla nuova tecnologia. Ad ogni modo, potrebbe essere necessario sintonizzare i canali del proprio apparecchio nelle domani o successivamente, procedendo dalle impostazioni dello stesso e scegliendo la modalità automatica oppure anche quella manuale.

Va ricordato che la strada che ci porterà allo switch off definivo non si concluderà con il passaggio di domani. Il passaggio finale al nuovo digitale terrestre e dunque lo standard DVB–T2 sarà un’ulteriore step previsto tra fine dicembre e inizio gennaio 2023. Insomma, anche quest’ulteriore passaggio è alle porte e non tarderà ad arrivare, costringendo comunque i possessori di televisori datati a passare alla nuova tecnologia di visione.

Continua a leggere su optimagazine.com