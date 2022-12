Tiziano Ferro papà conquista tutti con la complicità della figlia Margherita. L’artista di Latina condivide un video sui social in cui gioca con la piccola, della quale si scorge solo la manina tesa verso il volto del suo papà.

Tiziano Ferro sta provando a registrare una intervista video quando viene ripetutamente interrotto dai gemiti di Margherita. La piccola vuole attirare la sua attenzione, a pochi passi di distanza, e alla fine riesce nel suo intento: Tiziano è costretto a sospendere i tentativi di realizzare le sue videointerviste e a dedicare tutta la sua attenzione alla piccola.

Numerosi i tentativi dell’artista di portare a termine la registrazione rimanendo serio ma tutti i tentativi vengono interrotti dalle risate e dai gemiti di Margherita, desiderosa di conquistare l’attenzione del papà.

Il video è stato condiviso dal cantante sui social che nella nuova fase della vita ha già ottenuto ampi consenti. Tiziano Ferro papà conquista tutti, merito anche di quell’occhio lucido pieno d’amore per la sua bimba.

Tiziano Ferro e Victor genitori

Tiziano Ferro e Victor sono di recenti diventati genitori di due bambini: Margherita e Andres. Per vivere pienamente le prime fasi della sua paternità, Tiziano Ferro ha rimandato il tour 2020 – già posticipato a causa della pandemia – al 2023, non al 2022. Nel frattempo, l’artista ha rilasciato anche il nuovo disco di inediti, Il Mondo è Nostro. All’interno ci sono le voci dei suoi bimbi e diverse canzoni da loro ispirate.

La Prima Festa Del Papà è l’ultimo singolo in radio, un inno alla sua paternità ma – più in generale – a tutti i sogni realizzati e da realizzare, quelli che diventano ancora più preziosi quando il mondo intero ci dice che non diventeranno mai realtà.