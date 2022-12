Ritorna Vera su Giallo: a partire da stasera, 19 dicembre, e per ogni lunedì, l’Ispettore capo interpretato da Brenda Blethyn torna a far compagnia al pubblico. La protagonista è una detective alla soglia della pensione della fittizia Northumberland & City Police, che indaga sui delitti che avvengono nella sua giurisdizione. È appassionata del suo lavoro e, nonostante un aspetto costantemente trasandato e una personalità irascibile, ha una mente calcolatrice e si impegna profondamente nel suo lavoro.

Vera su Giallo riparte dal primissimo episodio della serie tv, lanciata dal canale britannico ITV nel 2011 e basata sui romanzi di Ann Cleeves. Si intitola Verità nascoste l’episodio 1×01, ed ecco la sinossi:

Un bellissimo quindicenne, un’insegnante civettuola. Niente in comune tra loro. Tranne che sono stati trovati uccisi e lasciati con i cadaveri meticolosamente in posa…

Deep Hidden Depths, Telling Tales e The Crow Trap della prima stagione e Silent Voices della seconda stagione sono basati sui romanzi omonimi di Ann Cleeves. Ogni stagione di Vera si compone di 4 episodi, tranne l’undicesima stagione che ne ha due in più. Il crime è stato rinnovato per una dodicesima stagione nel marzo di quest’anno.

Nel cast troviamo: Brenda Blethyn nel ruolo dell’ispettrice capo Vera Stanhope; David Leon interpreta il sergente Joe Ashworth; Jon Morrison è l’agente Kenny Lockhart; Wunmi Mosaku è l’agente Constable Holly Lawson.

Vera 12 non dovrebbe approdare in Italia prima della primavera 2023, visto che è attualmente ancora in produzione. La scrittrice di gialli Ann Cleeves ha annunciato l’inizio delle riprese lo scorso marzo e alla fine di maggio si è recata sul set per far visita al cast, ritrovando la protagonista Brenda Blethyn e tutti gli altri interpreti per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia.

L’appuntamento con Vera su Giallo è ogni lunedì, dalle 21:10.

