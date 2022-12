Dopo il recente lancio di Realme 10 Pro 5G e Realme 10 Pro+ 5G, ovvero i primi smartphone a giungere sul mercato con l’interfaccia Realme UI 4.0, il produttore presto dovrebbe lanciare in Cina ed in via ufficiale anche un altro telefono con a bordo questa interfaccia, parliamo del medio gamma Realme GT Neo5. In un post sul social Weibo, il vicepresidente e presidente del marketing globale di Realme, Xu Qi, ha chiesto ai fan del brand di indovinare il prossimo dispositivo che arriverà con la Realme UI 4.0 pre-installata con sistema operativo Android 13: sembrerebbe che il device in questione sia proprio il Realme GT Neo5, forse il primo smartphone ad essere lanciato nell’anno 2023.



Per quanto riguarda le possibili specifiche tecniche, il prossimo Realme GT Neo5 dovrebbe sfoggiare un display OLED da 6,7 pollici con una risoluzione 1.5K (2722 x 1240 pixel), frequenza di aggiornamento a 144Hz e uno scanner per le impronte digitali posto sotto lo schermo. Lo smartphone dovrebbe essere alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1, affiancato da 16GB di memoria RAM e fino a 256GB di storage interno con tecnologia UFS 3.1. Probabilmente il device sarà disponibile in due varianti di batteria: una con un’unità energetica da 5000mAh e supporto di ricarica rapida da 150W; ed una variante con batteria da 4600mAh con supporto alla ricarica da 240W.



Per quanto riguarda le fotocamere, il Realme GT Neo5 dovrebbe mostrare frontalmente una fotocamera selfie da 16MP, mentre sul retro una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX890 da 50MP con OIS, insieme ad un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP. Il telefono dovrebbe competere con alcuni dispositivi prossimi all’uscita, ossia: Redmi K60, iQOO Neo 7 Racing Edition e OnePlus Ace 2.

