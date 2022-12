Alcuni Samsung Galaxy S22 non ricevono l’aggiornamento di dicembre 2022 (arrivato solo da pochi giorni, come vi avevamo raccontato in questo precedente articolo) per via di un precedente upgrade. Come riportato da ‘galaxyclub.nl‘, gli utenti che hanno provveduto ad installare l’aggiornamento minore arrivato solo via Smart Switch qualche settimana fa adesso avranno problemi nello scaricare il nuovo aggiornamento di dicembre 2022. L’upgrade in questione pare essere riservato solo ai Samsung Galaxy S22 con firmware “S90xBXXU2BVKB/S90xBOXM2BVKB/S90xBXXU2BVKB“, in quanto sulle unità aggiornate tramite Smart Switch il sistema risulta già aggiornato.

Per la stessa ragione, pare non essere possibile nemmeno procedere all’installazione dell’aggiornamento di dicembre 2022 tramite Smart Switch. Ci sono due possibili rimedi per aggirare il problema. In prima istanza, è possibile aspettare il prossimo aggiornamento OTA che il colosso di Seul rilascerà per i Samsung Galaxy S22 (anche perché l’upgrade con la patch di sicurezza di dicembre 2022 non introduce nuove funzionalità, né tanto meno risolve deficit di protezione tali da mettervi tutti sull’attenti); in seconda battuta, invece, potreste decidere di installare manualmente l’ultimo firmware con la patch di sicurezza di dicembre 2022, cosa comunque che richiede una certa cautela e dimestichezza (se non l’avete mai fatto prima non vi consigliamo di procedere su questa strada).

La situazione è davvero unica nel suo genere: il colosso di Seul potrebbe comunque decidere di risolverla intervenendo direttamente su Smart Switch. Come vi dicevamo, non c’è motivo di preoccuparsi troppo: saltare un aggiornamento non è poi la fine del mondo, a patto di recuperare poi quello successivo che includerà tutte le correzioni necessarie. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

