I Samsung Galaxy S23 potrebbero arrivare poco più tardi per via dei prezzi di listino: nel quartier generale del colosso di Seul si fatica ad arrivare ad un accordo per quanto riguarda la decisione finale relativamente ai costi che verranno applicati ai prossimi top di gamma. Sembrerà banale, ma può starci un ritardo di qualche giorno per la presentazione dei Samsung Galaxy S23 per un motivo all’apparenza piuttosto futile, ma che in realtà sarà di importanza cruciale per un prodotto che resterà in vetrina per un anno intero e che dovrà vendere bene nonostante la forte inflazione vigente.

Deciding on a price for the devices is delaying this release. If it was up to me, $799, $899 & $1199 would be the prices. pic.twitter.com/bYzNW9HAd9 — Anthony (@TheGalox_) December 16, 2022

Il trend dei prezzi per il prossimo anno dovrebbe restare in aumento, anche se non manca il parere di chi si è detto maggiormente ottimista a riguardo. Un listino dei prezzi per i Samsung Galaxy S23 che non disti troppo da quello dei Galaxy S22 farebbe contenti tutti e darebbe al mercato un segnale di una certa rilevanza nell’ottica delle vendite, soprattutto se si pensa che la mela morsicata non si è fatta tanti scrupoli nell’aumentare i prezzi dei nuovi iPhone. Se l’inflazione durante il 2023 fosse superiore a quanto si prevede attualmente, il colosso di Seul dovrebbe rimodulare i costi dei Samsung Galaxy S23 in corso d’opera e non farebbe certamente bella figura con i suoi clienti.

La decisione finale dovrà essere presa in tempi stretti, anche se non sarà affatto facile: la scelta verrà probabilmente presa all’ultimo momento, tanto da arrivare perfino a rimandare il lancio dei Samsung Galaxy S23 di qualche giorno per avere le idee più chiare. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

