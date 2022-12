Al via la prevendita dei biglietti per Machine Gun Kelly e Blanco a Campovolo per One More Fest: gli ospiti della serata saranno tanti, non solo i due appena comunicati. Si tratta infatti di un vero e proprio festival musicale che vedrà alternarsi sul palco alcuni dei migliori esponenti della musica italiana ed internazionale.

Sul fronte interazione, il primo super ospite annunciato è Machine Gun Kelly. Sul fronte della musica italiana, invece, il primo artista sul palco confermato in ordine di tempo è Blanco. I due artisti co-headliner per un imperdibile concerto che si terrà il 23 giugno a Campovolo, RCF Arena Reggio Emilia.

Prezzi biglietti per Machine Gun Kelly e Blanco a Campovolo

Per questo evento è consentito il cambio nominativo fino al giorno dell’evento SOLO online sul sito TicketOne.it e presso i Punti Vendita, non in cassa. I prezzi dei biglietti sono compresi tra 57,50 euro – per un posto nei settori della blue zone e della green zone – e 138 euro, per un posto nel settore della gold zone, la più vicina al palco.

Tutti i posti sono non numerati in piedi.

Ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti. Chi ordina online su TicketOne e sceglie la consegna a casa con Corriere Espresso riceverà l’esclusivo Fan Ticket, un biglietto con una grafica a tema, da collezione.

GOLD ZONE: 138 euro

RED ZONE: 103,50 euro

YELLOW ZONE: 80,50 euro

ORANGE ZONE: 80,50 euro

BLUE ZONE 57,50 euro

GREEN ZONE: 57,50 euro

Per bambini e disabili sono previste agevolazioni fino ad esaurimento dei posti a loro riservati. er ulteriori informazioni, gli interessati possono far riferimento a Vivo Concerti, organizzazione dell’evento.