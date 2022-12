Sono parole piene di affetto, quelle usate da Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker nel salotto di Domenica In di fronte a Mara Venier. Il cantautore romano non ha rimpianti, e per la ex moglie ha ancora un sentimento forte che non lascia spazio ad alcun rancore.

L’orgoglio per Aurora

Dopo la separazione del 2002, decisa dopo 7 anni di matrimonio, i due hanno scelto il divorzio nel 2009. Frutto del loro amore è Aurora, presto mamma, di cui Eros Ramazzotti è profondamente orgoglioso:

“Auri è una ragazza pronta per questo, ha una grande testa. Ha sempre fatto tutto da sola senza l’aiuto di nessuno. Sono molto fiero di lei”.

Oggi Eros Ramazzotti è single, e a Mara Venier racconta la sua condizione:

“Non sono ancora abituato, non sono ancora convinto che sono quello che sono. Quando arrivo nei posti e vedo tutto questo amore, mi faccio sempre una domanda”.

Eppure il cantautore non considera l’essere single una cosa totalmente negativa: “Noi siamo nati soli“, puntualizza, e racconta quei momenti in cui dopo un concerto si ritrova in hotel da solo: “Ti ci devi abituare”, spiega, senza alcun tono malinconico né risentimenti.

La confessione di Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker

Il focus su Michelle Hunziker, tuttavia, è inevitabile: i due sono stati una coppia da sogno e per mesi hanno occupato le prime pagine dei rotocalchi, anche quando di comune accordo hanno scelto di prendere direzioni diverse. Più Bella Cosa è dedicata a lei, ed è la canzone “galeotta” che li fece incontrare: per girare il video ufficiale, infatti, il regista scelse la Hunziker come protagonista e fu subito amore.

Nonostante le vite ormai separate, un filo d’oro li unisce ancora. Eros chiarisce: “Dovrebbe essere così per tutti”, e racconta:

“È stata il mio grande amore. Per noi è la normalità e dovrebbe essere così per tutti quelli che non stanno più insieme. Quando due si lasciano non devono fare la guerra tutti i giorni. Perché l’amore e l’affetto ci sarà sempre, sia quando ci sono i figli che quando non arrivano”.

Da che abbiamo memoria, infatti, tra i due non sono mai volate frecciatine né sono mai comparse rivendicazioni: il rispetto e l’amore non sono mai mancati, anche da parte di Aurora.

