Opera Futura è il nuovo album di Levante. La cantautrice ha appena annunciato sui social il seguito ideale di Magmamemoria (2019), il fortunato disco trainato dal successo sanremese Tikibombom e di cui si attendeva un nuovo capitolo.

Nel frattempo Levante ha cambiato città, pelle, capelli, ispirazioni e sicuramente ha arricchito il suo mondo con nuove influenze e sonorità: Opera Futura era già nell’aria, dal momento che da giorni la voce di Caltagirone aveva lasciato intendere che presto sarebbero arrivate novità. Oggi, quando il suo nome è già comparso nella grande lista dei Big di Sanremo 2023, quando abbiamo visto il selfie scattato insieme a Elodie, scopriamo finalmente il titolo del nuovo disco.

Il nuovo album di Levante sarà fuori il 17 febbraio 2023, pochi giorni dopo il Festival, ed è già disponibile in pre-add e pre-order. Per il momento non è dato conoscere la tracklist né ascoltare singoli in anteprima, ma queste novità potrebbero essere imminenti. Ecco le parole usate da Levante per descrivere il suo Opera Futura:

“È il racconto di un tempo in cui non sono mai stata, di una speranza che mai avrei saputo immaginare ma che sento di voler provare”.

Non si esclude la partecipazione di altri artisti nel nuovo album, a cominciare da Elodie il cui scatto pubblicato nelle ultime ore potrebbe spoilerare uno dei contenuti. Si sa, per il momento, che la tracklist includerà il singolo Vivo con il quale parteciperà alla kermesse del teatro dell’Ariston.

Nel 2021 Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è diventata mamma della piccola Alma Futura, che sicuramente ha ispirato gran parte della scrittura di Opera Futura a partire dal titolo. Tra i fan c’è tanta attesa: la Levante di oggi ritorna dopo essersi fatta attendere a lungo, ma senza mai interrompere il sottile legame emozionale con il suo pubblico.

