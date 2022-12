Con il concerto degli Articolo 31 a Milano nel 2023, in un’unica data, questo 2022 si chiude con il compimento di un miracolo. La band di J-Ax e DJ Jad, dopo aver scritto uno dei capitoli più importanti del rap italiano, è a tutti gli effetti ritornata sulla scena. Lo abbiamo scoperto con l’annuncio della loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023, e ora è arrivato l’annuncio di una data a Milano già destinata ad entrare nella storia.

Il concerto degli Articolo 31 a Milano si terrà il 18 maggio 2023 al Forum di Assago. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16 di domani, 20 dicembre 2022. Non si esclude la possibilità dell’arrivo di un nuovo album in studio, dopo il lungo silenzio iniziato con L’Italiano Medio (2004), dopo il quale J-Ax e DJ-Jad hanno preso strade separate.

Gli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston, del resto, stanno annunciando i loro nuovi album: l’ultima è Levante, che nel febbraio 2023 pubblicherà Opera Futura, ma c’è anche Elodie insieme a tanti altri. Il ritorno degli Articolo 31 è stata una sorpresa inaspettata che troverà il suo trionfo al Forum di Assago. C’è chi spera, del resto, che il duo ritorni a tutti gli effetti con un tour e altre novità.

Il brano con il quale gli Articolo 31 saranno in gara al Festival di Sanremo è Un Bel Viaggio, uno schiaffo morale a quanti sono rimasti a quella volta in cui il duo dichiarò a Le Iene che non avrebbero mai partecipato a Sanremo. Ci saranno altre novità entro la fine del 2022?

