Il finale di The White Lotus 2 va in onda stasera, lunedì 19 dicembre, in prima assoluta su Sky Atlantic, preparandosi a lanciare la terza stagione, già confermata. Ecco le anticipazioni.

Si intitola Arrivederci l’episodio 2×07 che conclude la seconda stagione, di cui vi riportiamo la sinossi:

Sperando di aiutare Lucia, Albie chiede a Dominic un ‘pagamento karmico’. Intanto Portia è ancora irrintracciabile, mentre Ethan finalmente affronta Cameron.

Nel cast di The White Lotus 2: F. Murray Abraham nel ruolo di Bert Di Grasso; Jennifer Coolidge è Tanya McQuoid-Hunt; Adam DiMarco è Albie Di Grasso; Beatrice Grannò interpreta Mia, cantante siciliana di talento in cerca della sua grande occasione; Meghann Fahy è Daphne Babcock; Jon Gries è Greg, marito di Tanya; Tom Hollander è l’inglese espatriato Quentin; Sabrina Impacciatore è Valentina, direttrice del White Lotus Sicilia; Michael Imperioli è il produttore hollywoodiano Dominic Di Grasso; Theo James è Cameron Babcock, uomo d’affari di successo proveniente da una famiglia benestante.

Aubrey Plaza nel ruolo di Harper Spiller; Haley Lu Richardson nella parte di Portia, una ragazza di provincia che viaggia con il suo capo, Tanya; Will Sharpe nella parte di Ethan Spiller, marito di Harper; Simona Tabasco è Lucia, una ragazza siciliana che frequenta il resort White Lotus in cerca di lavoro e opportunità tra la ricca clientela; Leo Woodall è Jack, affascinante ospite che soggiorna al White Lotus con lo zio Quentin.

The White Lotus 3 ci sarà, ed è già in produzione. Stando ai primi dettagli, la terza stagione introdurrà un nuovo cast in una nuova location, anche se ulteriori dettagli, inclusa la possibilità che Jennifer Coolidge torni di nuovo nei panni di Tanya McQuoid, rimangono ancora top secret.

Il finale di The White Lotus 2 va in onda il 19 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in prima serata.

